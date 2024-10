Jövő héten érkezik Budapestre a Dream Theater November 1-én, jövő pénteken érkezik Budapestre a Dream Theater. A Mike Portnoy-jal ismét kiegészült, fennállásának 40. évfordulóját ünneplő amerikai progresszív metal zenekar különleges programmal örvendeztette meg a napokban indult turné londoni és berlini közönségét, és egy új nagylemez érkezését is bejelentette. A fennállásának 40. évét ünneplő Dream Theater a napokban indította el európai turnéját: Londonban és Berlinben már lezajlottak a koncertek, és az első riportok, felvételek is elérhetővé váltak. Két hete érkezett a hír az új nagylemezről is: a februárban megjelenő Parasomnia lesz az ikonikus LaBrie – Petrucci - Portnoy – Myong – Rudess felállás első közös kiadványa az elmúlt 15 évben, a 2009-es Black Clouds & Silver Linings óta. Az új nagylemez a jól bevált kiadó, az Inside Out Music égisze alatt jelenik meg, John Petrucci produceri vezetésével, James “Jimmy T” Meslin hangmérnöki közreműködésével, Andy Sneap keverése után. A borító tervezésére ezúttal is a nagyszerű grafikust, Hugh Syme-ot kérték fel. A már előrendelhető, különböző formátumokban is megjelenő, 71 perces lemez címe különböző alvászavarokra utal, mint például az alvajárás, alvási bénulás és az éjszakai rémület (pavor noctornus, angolul night terror). Utóbbiról szól az első videóklipes dal. Ősszel viszont a koncerteké lesz a főszerep: a zenekar világ körüli turnéján újra Mike Portnoy-jal áll színpadra, és a 40 éves jubileumhoz illő, látványos műsort kínál. Angliai, német és olasz állomások után a jövő pénteki, munkaszüneti napon, november 1-én érkezik Budapestre a nagyszabású produkció, ami a korábbi állomások programja alapján igazán különleges élményt ígér majd. A Papp László Budapest Sportarénába a kiemelt álló- és ülőjegyek már elfogytak, de normál álló- és ülőjegyek még elérhetők. A CONCERTO Music bemutatja: An Evening With DREAM THEATER | 40th Anniversary Tour

2024. november 1., péntek 18 óra

Papp László Budapest Sportaréna

Belépő: ülőjegyek 17.900 - 28.900 Ft, állójegyek 24.900 Ft

Jegyek Fotó: Mark Maryanovich [2024.10.24.]