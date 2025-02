A punk rock legenda, Billy Idol a Budapest Parkba is elhozza legnagyobb slágereit Nemrég egy vicces kisvideóban jelentette be Billy Idol, hogy ismét turnéra indul. It’s a Nice Day to…Tour Again című koncertkörútjával pedig most Budapestre is elér. A fergeteges fellépéseiről és slágereiről ismert punk rock legenda július 8-án tér vissza a Budapest Parkba, a Live Nation szervezésében. Billy Idol negyvenöt éve a rock'n'roll egyik legismertebb arca és hangja, művészi életrajza pedig remekül illeszkedik ehhez a képhez. Először a Generation X kamerakész frontembereként tűnt ki, amely formáció tagjaként 1977 és 1981 között Billy három olyan albummal jelentkezett, amelyek a punk rock szinonimájává tették a pozitivitást, az érzelmi mélységet és a popot. Majd 1982-ben Amerikába költözött és egy igazán figyelemre méltó, nem csak kontinenseken, de műfajokon is átívelő szólókarrierbe kezdett, amely egyszerre hozta a klubvilág lüktetését, a szélesvászonra kívánkozó mélységet és drámát, a rockabilly kétségbeesését, a punk merész és egyértelmű vonalait és a rock’n’roll dekadenciáját. Billy Idol az MTV képernyőjén berobbanó ,,második brit invázió” egyik zászlósaként futott be az Egyesült Államokban olyan slágereivel, mint a White Wedding, a Rebel Yell vagy éppen a Sweet Sixteen. Első szólólemeze 1982-ben jelent meg Billy Idol címen, melyet egy évvel később követett a Rebel Yell. Már az első album is arany- és platina minősítést ért el több országban, a Rebel Yell pedig egyenesen a Billboard 200-as lista hatodik helyéig repítette az akkor már szupersztárnak számító énekest. Billy Idol mindeddig 6 stúdióalbumot jelentett meg, de 2022-ben két EP-t is kiadott, a híresztelések alapján pedig nem kizárt, hogy még idén egy vadiúj lemezzel örvendeztet meg bennünket. Addig is, egy biztos, It’s Nice Day to…Tour Again koncertsorozatával a legendás punk rock sztár Budapestre is elér, úgyhogy találkozzunk július 8-án a Budapest Parkban! A koncerte elsőként a regisztrált Live Nation tagok válthatnak jegyet február 19-én 9 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés február 21-én, 9 órakor indul a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.budapestpark.hu oldalakon. [2025.02.20.] Megosztom: