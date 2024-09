Duplázik az Iron Maiden Budapesten A hatalmas érdeklődésre való tekintettel az IRON MAIDEN egy második koncertet is meghirdetett Budapesten, így az eredetileg bejelentett május 27-i, turnéindító koncert mellett május 28-án is láthatjuk a Budapest Arénában az IRON MAIDEN jubileumi koncertjét. Az IRON MAIDEN csütörtökön jelentette be RUN FOR YOUR LIVES világkörüli turnéját, amelyet május 27-én, Budapesten indít a banda, de már be is jelentettek egy második koncertet, május 28-ra. A RUN FOR YOUR LIVES turné azt ünnepli, hogy jövőre lesz 50 éve annak, hogy Steve Harris 1975 végén megalapította a zenekart, és ennek örömére egy nagyon különleges setlistet ígérnek a Maiden rajongóknak, amely átfogja a zenekar első kilenc stúdióalbumát az Iron Maiden-től a Fear Of The Dark-ig, minden idők leglátványosabb és legkomplexebb show-jával!



A regisztrált Live Nation tagok a bejelentés pillanatától már élhetnek elővásárlási lehetőségükkel a második koncertre is, a teljeskörű jegyértékesítés szeptember 26-án 10 órakor indul a www.livenation.hu oldalon keresztül mind a két showra. A Trooper VIP csomagok minden koncerthez elérhetők. A turné első szakaszán – a budapesti koncerteket is beleértve – az amerikai Halestorm lesz az előzenekar. [2024.09.25.]