Az Imagine Dragons duplázik Budapesten A hatalmas érdeklődésre való tekintettel az Imagine Dragons egy második koncertet is meghirdetett Budapesten, így az eredetileg bejelentett június 14-i dátum mellett június 15-én is láthatjuk a Puskás Arénában a világhírű zenekart. Az Imagine Dragons hétfőn jelentette be LOOM elnevezésű világkörüli turnéjának európai szakaszát, a budapesti koncertre pedig annyian váltottak jegyet már az elővásárlási lehetőségükkel élve, hogy egy második koncert is meghirdetésre került. A jegyek szeptember 13-án 10 órától a livenation oldalon megvásárolhatók, a teljeskörű jegyértékesítés indulásakor. A koncertekre többféle VIP ajánlat is elérhető. A csomagok között van, ami egy dedikált gitárt is tartalmaz, amelyen az Imagine Dragons egyik tagja aznap este még játszott a színpadon, van színpadi fotó lehetőség, és még sok más! Minden VIP csomag tartalmazza a kapunyitás előtti belépés lehetőségét a koncert helyszínére, digitális tevékenységeket és exkluzív ajándéktárgyakat. További részletek az ImagineDragonsVIP.com oldalon találhatók. A banda már bejelentette előzenekarát is, az európai turné összes állomásán Declan McKenna, brit énekes-dalszerző játszik az Imagine Dragons vendégeként. [2024.09.13.] Megosztom: