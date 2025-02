A Skillet a Budapest Parkban is bemutatja új albumát A Skillet a 21. század egyik legsikeresebb rockzenekara. Az immáron 12 nagylemezzel büszkélkedő banda nem ismeretlen a hazai rajongók számára, legutóbb 2023-ban játszottak a Barba Negrában, most pedig legújabb, Revolution című albumukkal térnek vissza június 10-én, ezúttal a Budapest Parkba. A Skillet igazi sikertörténet: az 1996-ban alakult zenekar eddig 12 nagylemezt adott ki, közülük kettőt Grammy-díjra is jelöltek, emellett kettő kiérdemelte a platina és a dupla platina státuszt, kettő albumuk pedig bearanyozódott. Dalaik Marvel filmekben, a WWE és az NFL promói során is felcsendültek. A memphisi keresztény hard-rock zenekar keményen meg is küzd a sikerért, hiszen a szinte folyamatos dalírás mellett rengeteget vannak úton: a Songkick 2010-es listája alapján kiérdemelték az öt legkeményebben dolgozó banda egyikének címét is. Ennek is köszönhetjük, hogy a John Cooper, Korey Cooper, Jen Ledger és Seth Morrison alkotta banda többször eljutott hazánkba, minden alkalommal emlékezetes show-t adva. Legutóbb 2023-ban, Dominion című lemezükkel jártak a Barba Negrában. Most pedig a tavaly novemberben megjelent Revolution dalait mutatják be a magyar közönségnek, ráadásul eddigi legnagyobb önálló hazai koncertjükön, a Budapest Parkban, június 10-én a Live Nation szervezésében. A koncertre a jegyvásárlás elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesz elérhető február 19-én, 10 órától. A teljes körű jegyértékesítés február 21-én, 10 órakor indul a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.budapestpark.hu oldalakon. [2025.02.19.] Megosztom: