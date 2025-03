Újra a Budapest Park színpadán A Grund A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi előadásának színészei: Ember Márk, Fesztbaum Béla, Medveczky Balázs, Wunderlich József és Zoltán Áron június 29-én visszatérnek a Budapest Parkba. Dés László és Geszti Péter közönségkedvenc betétdalai mellett hazai és nemzetközi feldolgozásokkal is készül a különleges zenekar, amelynek tagjai már alig várják, hogy egy estére a Budapest Parkba költöztessék a számukra is sokat jelentő grundot. “2017 tavaszán a Vígszínház társalgójába hívtam egyeztetésre a fiúkat - szó szót követett, és az este végére megalakult A GRUND - vígszínházi fiúzenekar. Olyanok voltunk, mint egy gimnáziumi rockzenekar, ráadásul az első fellépésünk is a ‘suli’ egyik rendezvényén volt: a 2017-es VígMajálison adtuk elő először ezeket a dalokat koncertszerűen Szinte hihetetlen, hogy nyolc évvel később már a második Budapest Parkos fellépésünkre készülünk” - mondja Fesztbaum Béla, a zenekar vezetője. A Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián színpadi adaptációja alapján készült A Pál utcai fiúk premierje 2016 novemberében volt a Vígszínházban Marton László rendezésében, ahol azóta is hatalmas siker övezi a produkciót. A GRUND - vígszínházi fiúzenekar a Dés-Geszti betétdalok mellett hazai és nemzetközi feldolgozásokat is beemelt a repertoárjába, sőt: két saját dalt is írtak. Ez utóbbiak különlegessége, hogy soha nem adták ki őket, a közönség kizárólag élőben, a koncerteken hallhatja azokat. A június 29-ei Budapest Parkos fellépésükre pedig terveik szerint elhozzák harmadik közös szerzeményüket is, amely itt debütál majd. Nem ez lesz azonban az egyetlen meglepetés: a zenekar a tavalyi évhez hasonlóan idén is Dés Lászlóval kiegészülve lép majd színpadra, akivel szintén új, közösen előadott feldolgozásokkal készülnek. "Mondhatom azt, hogy két zenekarom van, az egyik egy még fiktív a Hogyan tudnék élni nélküled filmben működő Kuplung zenekar, akikkel hátha egyszer még nagyot álmodhatunk. Emellett pedig nagyon jó érzés kimondani, hogy van A GRUND - a vígszínházi fiúzenekar, akikkel már sok éve zenélhetünk együtt színpadokon, de a Budapest Park mindig kiemelkedő jelentőséggel bír" - meséli Ember Márk. Nem meglepő tehát, hogy ők maguk is izgatottan várják ezt az estét: “A Budapest Parknak brutális atmoszférája van: mintha egy kicsit elköltöznénk egy másik univerzumba. Ott mintha minden hangnak, minden szónak nagyobb súlya lenne. És ez maga a csoda - az együttlét csodája” - teszi hozzá Wunderlich József arról, miért ennyire különlegesek számukra az itt töltött esték. Ehhez a csodához pedig mind a színházi előadásokon, mind A GRUND - vígszínházi fiúzenekar koncerteken hozzátesz a közönség is, hiszen ahogy Fesztbaum Béla fogalmaz: “A Pál utcai fiúk előadása nem érhet véget a tapsrendnél. Ez több, mint egy egyszerű zenés sikerdarab: amit képvisel, az egy embereket mélyebben érintő ügy, amelynek a szellemiségét igyekszünk átadni zenekari fellépéseinken is. Éppen ezért is vagyunk borzasztóan hálásak a bennünket a kezdetektől támogató csodálatos közönségnek, hogy 2025-ben újra miénk lehet a grund a Budapest Parkban.” A GRUND - vígszínházi fiúzenekar 2025. június 29-én lép fel a Budapest Parkban. Jegyvásárlás [2025.03.17.] Megosztom: