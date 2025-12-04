Zúzós karácsonyi akció a Live Nationtől

Minden koncertrajongó tudja, hogy a legjobb dolgokat ma már nem feltétlen a karácsonyfa alatt kell keresni. Maximum a legjobb pillanatokhoz vezető kiskaput, mondjuk épp egy koncertjegy formájában. A Live Nation idén nekik szeretne kedveskedni karácsonyi akciójával, ahol december 4. és 8. között 20% kedvezményt kínál 21 koncertjére.

A koncertjegynek nem kell flancos és drága ajándéktáska, nem kell otthon ülni és várni, mikor érkezik meg vele a futár, nem kell izgulni, hogy jó méretet vettünk-e belőle és jó eséllyel nem csücsül tíz ugyanolyan az ajándékozottunk polcán. Cserébe csillogó szemeket, fülig érő szájat és közös élményeket szerezhetünk általa, hiszen nincs is jobb érzés annál, amikor talpunk alatt érezzük, hogy megrezdül a basszus és végre élőben énekelhetjük kedvencünkkel azt a dalt, ami egész évben dübörgött a fülhallgatónkban. Most a Live Nation zúzós karácsonyi akciója ehhez az élményhez járul hozzá 20% kedvezménnyel.

Aki korán ünnepelne, jegyet válthat az idei Big Time Rush koncertre – ez lesz a zenekar első magyarországi fellépése december 16-án -, de az akcióban olyan előadók szerepelnek még, mint a 5 Seconds of Summer, az A Perfect Circle, Alice Merton, az Alter Bridge, az Architects, Christopher Cross, IAMX, az IDLES, az Irigy Hónaljmirigy, az Ist Ist, Jonathan Roy, a La Dispute, Marcus and Martinus, a OneRepublic, Orbit, a Pentatonix, Poppy, a Sziámi Isolated vagy éppen a The Callous Daoboys. A kisgyermekesek pedig a Hot Wheels Monster Trucks szörnyverdáival való találkozást adhatják ajándékba. Mert az igazi ajándékot nem a fa alatt kell keresni.

A meghirdetett kedvezmény 2025. december 4-én 12 órától 2025. december 8-án 23:59-ig elérhető, a promócióban részt vevő rendezvények belépőjegyeire, az elérhető jegykészlet erejéig. A kedvezmény a PLX árkategóriák és a VIP csomagok kivételével minden elérhető jegyárkategóriára vonatkozik, és a fizetési folyamatban az LNXMAS25 kedvezménykód megadásával érvényesíthető. A kedvezmény nem vonatkozik a tranzakciós- és a jegykiállítási díjra. További információért irány a www.livenation.hu.

[2025.12.04.]