Dacolva a digitális trendekkel: Analóg klipben éled újjá a sárkány-legenda
Egy olyan korban, amikor a világot egyre inkább a mesterséges intelligencia uralja, Marton Viki és alkotótársa, Bacskai Miki egy bátor művészeti lépésre szánta el magát: a digitális megoldások helyett egy teljesen analóg, kézzel készített videoklippel jelentkeztek.
Az alkotók célja az volt, hogy a vizualitás ne csupán aláfestés legyen, hanem többletjelentéssel ruházza fel a dalt, amely a változásról és az új kezdetekről szól.
A klip koncepciója egy ősi legendára épül: a történet szerint a koi pontyok kecsességgel és elszántsággal küzdik fel magukat a vízesésen, dacolva a víz erejével, hogy a csúcsra érve aranysárkánnyá változzanak. Ez az átalakulás tökéletes metaforája annak a küzdelemnek, amelyen az embernek át kell esnie a siker és a boldogság eléréséhez.
A dalt és a klip kulisszatitkait hamarosan élőben is megismerhetik a rajongók: a zenekar december 12-én a Petőfi Rádióban, Mák Katánál ad stúdiókoncertet, ahol öt dal kíséretében mutatják be az új szerzeményt.
[2025.12.05.]
