Zseniális blues gitáros érkezik június 14-én Josh Smith a pandémia óta először indul szólóturnéra, és nagy örömünkre, több mint 6 év után Budapestre is visszatér triójával. Az amerikai blues gitáros fellépése a műfaj és a hangszer hazai szerelmeseinek egyaránt erősen ajánlott. Josh Smith a nemzetközi blues szcéna megbecsült gitárosa, az utóbbi években Joe Bonamassa zenekarában játszik, és producerként is közösen dolgoznak számos tehetséges zenészt segítve így. Nagy szerencsénkre a nyár kezdetén néhány hét 'eltávot kap', hiszen Bonamassa a Black Country Communion zenekarral fog turnézni, így lehetősége adódik a sok éve húzódó szólóturné bepótlására. Június 14-én, szombat este a budapesti Analog Music Hall színpadán láthatjuk újra a kiváló muzsikust és zenekarát. 14 éves kora óta készít szólólemezeket és járja hazája blues fesztiváljait, klubjait, így mára már igen megbecsült gitárosként tartják számon - Joe Bonamassa pedig egyenesen hazája legjobbjai között említi. Játéka letisztult és pontos, a gyorsaság helyett mégis inkább a hangzás és a dallamközpontúság fontosságát emeli ki. Az 1979-ben született Josh tanulmányai befejezését követően megalapította a Josh Smith And The Frost nevű triót, mellyel nemzetközi turnéra indult. Első nemzetközi terjesztésű lemeze, a ’Too Damn Cold’ 1998 márciusában került piacra. Az új évezred elején családot alapított, Los Angelesbe költözött, majd kísérőzenészként vállalt munkákat. Közben persze szólókarrierjét sem hanyagolta, 2010-től a CrossCut Records adta ki jobbnál jobb anyagait. Josh Smith legutóbbi stúdiólemeze 2022-ben jelent meg ‘Bird Of Passage’ címmel, de már készülnek az új dalok is - elsőként a ’No Blues Left To Give’ című kislemez érkezett még márciusban. Jegyek JOSH SMITH (USA) - European Tour 2025 -

Június 14., szombat 20:00

Analog Music Hall - 1116 Budapest, Kondorfa utca 8.

Kapunyitás: 19:00

Kezdés: 20:00 Josh Smith - gitár, ének

Travis Carlton - basszusgitár

Gene Lake – dob [2025.05.19.]