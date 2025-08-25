2025. augusztus 26. | kedd | Izsó nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Két világsztárral jelentkezett a Coca-Cola SZIN
Újabb nemzetközi sztárokat jelentett be a SZIN
Alan Walker is érkezik a SZIN-re
Becky Hill: Egyedülálló Show a Coca-Cola SZIN-en
Kapcsolatok
SZIN (Szegedi Ifjúsági Napok)

Indul a Coca-Cola SZIN 2025 - Sushi tekercs vagy pizza, vagy valami más

Augusztus 27-én indul Szegeden a Coca-Cola SZIN, az utolsó alkalom a nyáron, hogy a magyar kedvencek mellett nemzetközi sztárokat is lássunk hazai fesztiválon. És így az utolsó alkalom arra is, hogy titkokat tudjunk meg a sztárfellépőkről, például, hogy miket kértek az öltözőjükbe, vagy mit szeretnének a szállodájukban.

Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman, Alan Walker vagy Giorgia Angiuli – olyan sztárok, akik hosszan sorolják a fesztivál szervezőinek, miket szeretnének az öltözőjükbe, milyen étel kerülhet az asztalra, mit várnak el a szállodától, hogyan nézzen ki a színpad és természetesen arról is írnak, milyen technikai feltételek szükségesek számukra, hogy tökéletes legyen a fellépésük. A nagy sztárok azonban sokszor olyan dolgokat is beírnak az ún. riderekbe, ami vagy teljesen felesleges, vagy teljesíthetetlen is, vagy akár szemmel láthatóan hülyeség. A Coca-Cola SZIN ridereit végigfutva most bepillantást nyerhetünk, miket kérnek a nemzetközi sztárok a nagy nyárzáró fesztiválra.

No Alcohol

Van olyan fellépő, aki vastag betűkkel írta be a riderbe, hogy semmiféle alkohol nem lehet az öltözőben és a környékén. Azonban az első sorokban leszögezi, hogy legyen szeletelt kolbász és sajt, egyéni adagokban kiporciózva, habos vajjal és kenyérrel. Aztán tovább sorolja, hogy kér zöldségtálat és gyümölcsöket, valamint szénsavas ásványvizet, hozzá papírpoharat. A listán még van nedves törlőkendő és hagyományos szalvéta. Aztán ott van a kérések közt, hogy legyen három fekete filctoll és hat darab A4-es lap is az öltözőben. A fő étkezéssel kapcsolatban azonban eléggé engedékenyek: sushi tekercs vagy pizza, vagy valami más – írják. 

Manuka méz és gumicukor

Persze van, aki nem ennyire visszafogott, igaz nagyobb stábbal is érkezik, így külön kívánsága van a frontembernek, a háttérénekeseknek, a személyzetnek. Ezek közt pedig szépszámmal szerepelnek kívánságok, így például az egyik főfellépő kér - sok más mellett - Grey Goose vodkát, Hendrick’s gint (mindkettő több fellépőnél visszatérő elem) és vagy 20 üveg üdítőt. Kér továbbá manuka mézet, egy nagy darab friss gyömbért, biológiailag lebomló szívószálakat, fogkefét és fogkrémet, valamint vattakorongot is.
A csapat többi tagja is felsorolt sok mindent. Ők például jobban szeretik a Mount Gay rumot, valamint a fehér és vörösborokat. Számtalan ásványvíz, üdítő és gyümölcslevek is állnak a listán, és itt is feltűnik a gyömbér, valamint a manuka méz. Aztán hosszan sorolják a különböző gyümölcsöket, de nem maradhat le az asztalról a sós-balzsamecetes burgonyacsipsz vagy a szója-balzsamecet ízesítésű borsóchips. És egy zacskó Jelly Babies gumicukor. 

24 órás szobaszervíz, 24 órás edzőterem

A szállodában a nemdohányzó szobákat preferálják a sztárok, de kérik, hogy egyik szoba se legyen lift közelében. Viszont legyen ingyenes wi-fi, 24 órás szobaszervíz és jó, ha éjjel-nappal nyitva van az edzőterem.

Jegyek

[2025.08.25.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
Zsidó Gasztronómiai Fesztivál Nyíregyházán - ízek, kultúra és hagyomány egy helyen
Country és mulatós: kóstold meg a csemegét!
Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán
Zenés esttel idézik meg Cseh Tamás emlékét Bakonybélben
Kegyetlen! Ez a dal a bántalmazott nők összes fájdalmát felszínre hozza
Dán világsiker a Szigeten, a Még egy kört mindenkinek betétdalával
Különleges lemez jelent meg - íme a Nefelejcs Kisgyörgy Ilkával
Ütős trió a strandon: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró videóklipje mindenkit táncra hív
Három tehetség, egy vibe - új közös dal, ami elkapja a pillanatot
Így még nem hallottad: István, a király a szentendrei Barlangból! Jegyek itt
Ez érdekes lett - Kosztolányi Dezső versének különleges megzenésítése
Ed Sheeran új klipjében ismét felbukkan Harry Potter sztárja!
"Ez nem csak zene, ez életérzés!" - megjelent a Mulat a Guszti klip
A 100 Tagú Cigányzenekar a Margitszigeten jubilál - jegyek itt
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Stanley Jordan: "A zene elengedhetetlen!" - őserő és virtuozitás a Szegedi Szabadtérin
Augusztus 12-én Exhorder buli a Barba Negrában  
Búcsú Markó Andrástól

Alphaville, nyolcvanas évek és az örök fiatalság a Parkban
Június 21-én...

Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Romantikus dalok egy meleg nyári...
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
beszámolók még