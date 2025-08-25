Indul a Coca-Cola SZIN 2025 - Sushi tekercs vagy pizza, vagy valami más

Augusztus 27-én indul Szegeden a Coca-Cola SZIN, az utolsó alkalom a nyáron, hogy a magyar kedvencek mellett nemzetközi sztárokat is lássunk hazai fesztiválon. És így az utolsó alkalom arra is, hogy titkokat tudjunk meg a sztárfellépőkről, például, hogy miket kértek az öltözőjükbe, vagy mit szeretnének a szállodájukban.

Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman, Alan Walker vagy Giorgia Angiuli – olyan sztárok, akik hosszan sorolják a fesztivál szervezőinek, miket szeretnének az öltözőjükbe, milyen étel kerülhet az asztalra, mit várnak el a szállodától, hogyan nézzen ki a színpad és természetesen arról is írnak, milyen technikai feltételek szükségesek számukra, hogy tökéletes legyen a fellépésük. A nagy sztárok azonban sokszor olyan dolgokat is beírnak az ún. riderekbe, ami vagy teljesen felesleges, vagy teljesíthetetlen is, vagy akár szemmel láthatóan hülyeség. A Coca-Cola SZIN ridereit végigfutva most bepillantást nyerhetünk, miket kérnek a nemzetközi sztárok a nagy nyárzáró fesztiválra.

No Alcohol

Van olyan fellépő, aki vastag betűkkel írta be a riderbe, hogy semmiféle alkohol nem lehet az öltözőben és a környékén. Azonban az első sorokban leszögezi, hogy legyen szeletelt kolbász és sajt, egyéni adagokban kiporciózva, habos vajjal és kenyérrel. Aztán tovább sorolja, hogy kér zöldségtálat és gyümölcsöket, valamint szénsavas ásványvizet, hozzá papírpoharat. A listán még van nedves törlőkendő és hagyományos szalvéta. Aztán ott van a kérések közt, hogy legyen három fekete filctoll és hat darab A4-es lap is az öltözőben. A fő étkezéssel kapcsolatban azonban eléggé engedékenyek: sushi tekercs vagy pizza, vagy valami más – írják.

Manuka méz és gumicukor

Persze van, aki nem ennyire visszafogott, igaz nagyobb stábbal is érkezik, így külön kívánsága van a frontembernek, a háttérénekeseknek, a személyzetnek. Ezek közt pedig szépszámmal szerepelnek kívánságok, így például az egyik főfellépő kér - sok más mellett - Grey Goose vodkát, Hendrick’s gint (mindkettő több fellépőnél visszatérő elem) és vagy 20 üveg üdítőt. Kér továbbá manuka mézet, egy nagy darab friss gyömbért, biológiailag lebomló szívószálakat, fogkefét és fogkrémet, valamint vattakorongot is.

A csapat többi tagja is felsorolt sok mindent. Ők például jobban szeretik a Mount Gay rumot, valamint a fehér és vörösborokat. Számtalan ásványvíz, üdítő és gyümölcslevek is állnak a listán, és itt is feltűnik a gyömbér, valamint a manuka méz. Aztán hosszan sorolják a különböző gyümölcsöket, de nem maradhat le az asztalról a sós-balzsamecetes burgonyacsipsz vagy a szója-balzsamecet ízesítésű borsóchips. És egy zacskó Jelly Babies gumicukor.

24 órás szobaszervíz, 24 órás edzőterem

A szállodában a nemdohányzó szobákat preferálják a sztárok, de kérik, hogy egyik szoba se legyen lift közelében. Viszont legyen ingyenes wi-fi, 24 órás szobaszervíz és jó, ha éjjel-nappal nyitva van az edzőterem.

