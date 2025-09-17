Insane: 20 éves a King Of Fools - pénteken jubileumi koncert Budapesten!

Szeptember 19-én az Analog Music Hall-ban ünnepli életművének talán legmeghatározóbb lemezét az Insane - az idén 20 éves jubileum alkalmából a zenekar szinte teljes egészében eljátssza a kétezres évek egyik meghatározó modern metal albumát, a ‘King Of Fools’-t.

Az estéhez csatlakozik a 2023-ban ‘Lépés, lélegzet’ című nagylemezével jelentkezett Mirror, valamint a Pennhurst, akik a tavalyi év folyamán adták ki ‘Törésvonal’ címet viselő friss anyagukat - mindhárom zenekar teljes értékű koncertet ad majd, a buli bemelegítéséről pedig az Aspects gondoskodik.

