Friss Beton hírek - a Wall Of Sleep az októberi lemezbemutató különleges vendége!

A Horváth István 'Pityesz' által vezetett friss hazai groove / thrash / hardcore vonalas BETON zenekar 'Önazonos' című debütáló albumának bemutatóját október 18-án tartja az Instantban.

Az estét a Doomsday Trip nyitja, zárásként pedig az idén májusban 7 év után friss nagylemezzel jelentkezett Wall Of Sleep lép színpadra. Aki lemaradt a banda júniusi Barba Negrás lemezbemutatójáról, most pótolhatja - annál is inkább, mert a tervek szerint idén ez lesz az utolsó budapesti fellépésük.

A BETON háza táján az utóbbi pár napban megsűrűsödtek az események - augusztus 20-án új klippel jelentkeztek Pilinszky János 'Ne félj' című versének megzenésítésével, valamint ezzel egyidőben bejelentették, hogy elváltak útjaik Takács 'Jozzy' József szólógitárossal.

Az elmúlt napok eseményeihez a zenekar a következőket fűzte:

" Az "Önazonos" album a központ, minden ekörül forog. Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy a Wall of Sleep elfogadta a meghívásunkat és beugrottak kisegíteni minket, ezzel szinte megmentve a majdnem meghiúsult estét! Mivel a Doomsday Trip fellépése nem forgott veszélyben, így az Ő jelenlétük evidens maradt ezen az estén.

A technikai részletek is helyreálltak az Instant / Fogas rendületlen bizalma és segítsége által, így a jegyárusítás is újra elindult.

Csak két kategóriájú jegy kapható: egy elővételes és egy helyszíni. Mivel csábító a két kategória közt az árkülönbség (4000 / 5000 Ft), ezért mi arra biztatunk mindenkit, hogy még időben csapjon le az elővételes jegyekre!

Akik az előző eseménynél a super-early bird jegyeket vásárolták meg (3500Ft), azok a helyszínen ugyanezen áron vehetik meg jegyeiket kompenzálva Őket a kellemetlenségért."

Jegyek

Elővétel: 4000 Ft (a koncert napjáig)

Helyszíni jegyár: 5000 Ft

A gitárosposzton történt változásokkal kapcsolatban:

"Sokan felkapták a fejüket az említett poszton történt változasra - az új gitáros kilétét még megtartjuk magunknak, de egy biztos - már gőzerővel tanulja a dalokat!”

Az "Önazonos" címre keresztelt album október 3-án jelenik meg, melynek előrendelése szeptember 5-én indul a hmusic.hu oldalon.

[2025.08.25.]