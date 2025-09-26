Újra Magyarországon a világ legismertebb gospel kórusa

A Harlem Gospel Choir 2025. november 18-án ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában Magic of Motown turnéja keretében. A New York-i formáció előadásán a gospel szenvedélye és a Motown klasszikusai – többek közt Marvin Gaye, Stevie Wonder és a The Supremes dalai – találkoznak. A világ legismertebb gospel kórusa több mint harminc éve működik, fellépett már Bono, Pharrell Williams és Sam Smith oldalán, koncertjeik iránt három amerikai elnök és két pápa is érdeklődött.



Hét év szünet után ismét Magyarországon lép színpadra a világ legismertebb gospel kórusa: a legendás Harlem Gospel Choir! A New York-i Harlem szívéből érkező formáció 2025. november 18-án a Papp László Sportarénában mutatja be fergeteges Magic of Motown turnéját. Az est során a gospel féktelen energiája találkozik a Motown korszak örök klasszikusaival: Marvin Gaye, The Supremes, Stevie Wonder és más ikonok dalai is megszólalnak új erővel, szívvel és lélekkel, hisz ez egy érzelmi hullámvasút, egy igazi ünnep, megtisztulás és felemelkedés.

A Harlem Gospel Choir több mint három évtizede képviseli a fekete amerikai gospel hagyományok fényét. Olyan világsztárokkal osztották már a színpadot, mint Bono, Diana Ross, Pharrell Williams, a Gorillaz vagy Sam Smith, utóbbival a Grammy-gálán arattak elsöprő sikert. Koncertjeik iránt érdeklődött már három amerikai elnök, két pápa és az ENSZ Közgyűlése is.



„A Harlem Gospel Choir fellépése egy igazén szórakoztató zenei esemény, ugyanakkor egy szakrális és közösségi élmény, amely egyszerre szól a hagyományokról és a jelenről. Amikor ők énekelnek, a színpad megtelik szeretettel, erővel és reménnyel, és ez az az energia amit közönség is magával viszi. Kétségtelenül a zene valódi közösséget teremt, lebont minden falat, és emlékeztet minket arra, mennyire mennyire szükségünk van egymásra.”- mondta Guba Gábor, a Green Stage produkciós iroda ügyvezető igazgatója.



A budapesti koncert ígérete egyszerű: felemelő hangzás, elementáris energia és a gospel örömünnepe. A Harlem Gospel Choir üzenete ma is örök és egyetemes: szeretet, remény és összetartozás.



Ne hagyd ki az év egyik legfelemelőbb zenei eseményét! A koncert magyarországi szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:



"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes".



Harlem Gospel Choir - Magic of Motown Tour 2025

2025. november 18., kedd 19:30

Papp László Budapest Sportaréna

