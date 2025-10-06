2025. október 7. | kedd | Amália nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Egy falunyi zenekar - Parno Graszt
Komolyabb arcát mutatja meg a zsámbéki aurevoir. zenekar
Kapcsolatok
Parno Graszt
Aurevoir. zenekar

A Parno Graszt eddigi legnagyobb koncertjére készül

A szabolcsi Paszabról indult együttes 1987 óta építi saját, generációkat összekapcsoló zenei világát. Az útjuk közel sem mondható simának, de szépen, lassan, és folyamatosan építették közönségüket. A recept az elejétől ugyanaz: őszinte, szívből jövő örömzenélés, ami százakat, ezreket majd tízezreket szólított táncra. A zenekar kétségkívül a magyarországi cigányzene egyik legfontosabb képviselője – most pedig karrierjük eddigi legnagyobb állomásához érkeznek: 2026. január 31-én a Budapest Arénában lépnek színpadra.

A Parno Graszt az autentikus cigányfolklórból merít, tradicionális hangszerekkel, ugyanakkor egyáltalán nem félnek hozzányúlni magyar vagy akár nemzetközi slágerekhez, és azt saját eszköztárukból új jelentéssel tölteni meg. A több mint harminc éves zenekar kiváló példája annak, hogy remekül megférnek egymás mellett a tradíciók és az új kontextusba helyezett hagyományok. Ezt támasztja alá, hogy a hazai élet színe-javával készítettek már közösen dalt Pogány Indulótól kezdve Dánielfy-n és a Bagossy Brothers Company-n át a Bohemian Betyars-ig.

Kevés olyan sikertörténet van hazánkban, mint a Parnoé, akik az évek alatt itthon stabilan növelték közönségüket, miközben a világ számos országában is hatalmas sikerrel turnéztak. A napokban telt ház előtt zárták a nyarat a Budapest Parkban. Most azonban egy újabb mérföldkőhöz érkeztek: január 31-én egy egész arénányi embernek mutatják meg, milyen is az őszinte örömzenélés!

Ebben az ünnepi pillanatban az Aurevoir. csapata csatlakozik hozzájuk: a zsámbéki ethno-beat zenekar egy frissebb, modernebb irányból közelít a népzenei hagyományokhoz. Bár más világot képviselnek, a közös nevező ugyanaz – tiszta szívvel, alázattal és szenvedéllyel nyúlnak vissza a régi dallamokhoz, és teszik élővé, átélhetővé a mában. A két zenekar hidat épít a múlt és a jelen között: zenéjük által a magyar és cigány népzene értékei nemcsak továbbélnek, hanem újabb és újabb közönségekhez találnak utat.

Jegyek

[2025.10.06.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
Élő zene, tánc és extázis: így búcsúzott a nyár a SZIN-en
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Három gitáros az új Tankcsapda dalban - itt a Mondd ki a nevemet
Julian Sas lemezbemutató koncertje Budapesten
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Wolfheart koncert: dallamos death metal este négy fellépővel
Álmok, sztárok, innováció - Decembertől ÁLOMUTAZÓ az Erkelben
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
Ember Márk trónra került
Megérkezett az új Rasmus album! Novemberben koncert Budapesten
Dicsőségesen kaotikus - The Callous Daoboys a Dürer Kertben
A keringőkirály, André Rieu jövőre ismét visszatér Magyarországra
A belső hangtól nem menekülsz - Videoklipet kapott a Crom zenekar Kozmikus magány dala. Nem is akármilyet!
Katartikus energiafelszabadulás - Grandson lemezbemutató a Barba Negrában
“Küzdök én a Végtelennel…” - Lovecrose dal- és klippremier: Veletek maradok

A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Augusztus 5-én teltházas koncertet adott a...

Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
Kapuvár főterét rock and roll-láz...
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
beszámolók még