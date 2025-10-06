A Parno Graszt eddigi legnagyobb koncertjére készül

A szabolcsi Paszabról indult együttes 1987 óta építi saját, generációkat összekapcsoló zenei világát. Az útjuk közel sem mondható simának, de szépen, lassan, és folyamatosan építették közönségüket. A recept az elejétől ugyanaz: őszinte, szívből jövő örömzenélés, ami százakat, ezreket majd tízezreket szólított táncra. A zenekar kétségkívül a magyarországi cigányzene egyik legfontosabb képviselője – most pedig karrierjük eddigi legnagyobb állomásához érkeznek: 2026. január 31-én a Budapest Arénában lépnek színpadra.

A Parno Graszt az autentikus cigányfolklórból merít, tradicionális hangszerekkel, ugyanakkor egyáltalán nem félnek hozzányúlni magyar vagy akár nemzetközi slágerekhez, és azt saját eszköztárukból új jelentéssel tölteni meg. A több mint harminc éves zenekar kiváló példája annak, hogy remekül megférnek egymás mellett a tradíciók és az új kontextusba helyezett hagyományok. Ezt támasztja alá, hogy a hazai élet színe-javával készítettek már közösen dalt Pogány Indulótól kezdve Dánielfy-n és a Bagossy Brothers Company-n át a Bohemian Betyars-ig.

Kevés olyan sikertörténet van hazánkban, mint a Parnoé, akik az évek alatt itthon stabilan növelték közönségüket, miközben a világ számos országában is hatalmas sikerrel turnéztak. A napokban telt ház előtt zárták a nyarat a Budapest Parkban. Most azonban egy újabb mérföldkőhöz érkeztek: január 31-én egy egész arénányi embernek mutatják meg, milyen is az őszinte örömzenélés!

Ebben az ünnepi pillanatban az Aurevoir. csapata csatlakozik hozzájuk: a zsámbéki ethno-beat zenekar egy frissebb, modernebb irányból közelít a népzenei hagyományokhoz. Bár más világot képviselnek, a közös nevező ugyanaz – tiszta szívvel, alázattal és szenvedéllyel nyúlnak vissza a régi dallamokhoz, és teszik élővé, átélhetővé a mában. A két zenekar hidat épít a múlt és a jelen között: zenéjük által a magyar és cigány népzene értékei nemcsak továbbélnek, hanem újabb és újabb közönségekhez találnak utat.

