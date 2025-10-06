2025. október 7. | kedd | Amália nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Forradalmi színházi esttel nyitott az újonnan alakult Erkel Színház
Mindent tud egymásról az Erkel két sztárja
Brasch Bence az új Erkel csapatához igazolt
Az Erkel színpadán folytatódik a Hunyadiak története
Sisi életét viszi színre októberben az Erkel Színház
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Trokán Nóra és édesapja először együtt a színpadon
Gyerekkórustól egy zárda dalárdájáig
Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója
A zene legyen a történetmesélés fő eszköze
Álmok, sztárok, innováció - Decembertől ÁLOMUTAZÓ az Erkelben
Ember Márk trónra került
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Az Erkel Színház előadásában debütál a Wicked musical
Kapcsolatok
Erkel Színház

Császárként debütál Puskás Peti az Erkelben

1992 óta töretlen sikerrel hódít, most a megújult Erkel Színház második bemutatójaként kerül színre október 3-tól Lévay Szilveszter és Michael Kunze darabja, az Elisabeth, Szente Vajk rendezésében. A Sisi sorsának egyedi arcát bemutató darabban debütál az Erkelben Puskás-Dallos Péter, aki Ferenc József szerepét alakítja az előadásban.
 

Lévay Szilveszter és Michael Kunze páratlan alkotását a világ számos országában, így hazánkban is etalon musicalként tartják számon. A musicalszínházként megújult Erkel A Trón című grandiózus történelmi előadás után – az Elisabeth bemutatójával – a történelemben a 15. század közepétől a 19. század második feléig ugrik, s Sisi életének árnyalt, érzelmekkel teli oldalát tárja fel. A musical egy emberi dráma a szerelemről, veszteségről és a halál elkerülhetetlenségéről, amely új megvilágításba helyezi a császárné alakját és örökségét. 

A történetben Ferenc József menthetetlenül beleszeret Sisibe és anyja tiltása ellenére feleségül veszi őt. A musical bemutatja a fiatal Sisi szabadságvágyát, a császári udvarban való nehéz beilleszkedést, valamint a köztük lévő szerelmet, amelyet azonban beárnyékol a Halál alakja, aki végigkíséri Elisabeth életét.

Az Erkel újabb bemutatójában Puskás-Dallos Péter kapott felkérést Ferenc József megformálására, mely egy mélyen emberi, komplex figura, aki az előadás egyik kulcsfigurája. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az új Erkel színpadán ilyen történelmi figurát alakíthatok” – mondja Peti, aki bár egy új csapatban, de ismerős arcok között próbálja épp a darabot. „Olyan kollégákkal játszhatok együtt, akik nem csak barátaim, de szakmailag is felnézek rájuk” – mondja az énekes-színész. 

Az Erkel Elisabeth darabjában a címszerepet Vágó Bernadett és Bori Réka játssza, a fiatal Sisit Kovács Gyopár és Pásztor Virág alakítja. Puskás-Dallos Péter mellett Cseh Dávid Péter Ferenc József, míg Veréb Tamás és Koltai-Nagy Balázs a Halál szerepében lép színpadra. Luigi Lucheni Ember Márk és Serbán Attila lesz az Erkelben, Zsófia főhercegnő szerepében pedig Szinetár Dórát láthatjuk.

Jegyvásárlás

Erkel Színház 
Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

[2025.10.06.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
Élő zene, tánc és extázis: így búcsúzott a nyár a SZIN-en
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Három gitáros az új Tankcsapda dalban - itt a Mondd ki a nevemet
Julian Sas lemezbemutató koncertje Budapesten
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Wolfheart koncert: dallamos death metal este négy fellépővel
Álmok, sztárok, innováció - Decembertől ÁLOMUTAZÓ az Erkelben
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
Ember Márk trónra került
Megérkezett az új Rasmus album! Novemberben koncert Budapesten
Dicsőségesen kaotikus - The Callous Daoboys a Dürer Kertben
A keringőkirály, André Rieu jövőre ismét visszatér Magyarországra
A belső hangtól nem menekülsz - Videoklipet kapott a Crom zenekar Kozmikus magány dala. Nem is akármilyet!
Katartikus energiafelszabadulás - Grandson lemezbemutató a Barba Negrában
“Küzdök én a Végtelennel…” - Lovecrose dal- és klippremier: Veletek maradok

A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Augusztus 5-én teltházas koncertet adott a...

Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
Kapuvár főterét rock and roll-láz...
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
beszámolók még