2025. október 7. | kedd | Amália nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Forradalmi színházi esttel nyitott az újonnan alakult Erkel Színház
Mindent tud egymásról az Erkel két sztárja
Brasch Bence az új Erkel csapatához igazolt
Az Erkel színpadán folytatódik a Hunyadiak története
Sisi életét viszi színre októberben az Erkel Színház
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Trokán Nóra és édesapja először együtt a színpadon
Gyerekkórustól egy zárda dalárdájáig
Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója
A zene legyen a történetmesélés fő eszköze
Álmok, sztárok, innováció - Decembertől ÁLOMUTAZÓ az Erkelben
Ember Márk trónra került
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Az Erkel Színház előadásában debütál a Wicked musical
Kapcsolatok
Erkel Színház

Az Erkel Színház különleges programokkal erősíti közösségépítő misszióját

Közös élményekre hívja az Erkel csapata a színház közönségét. Ezúttal azonban nem a hagyományos színházi formátum nyújt találkozási lehetőséget a színészekkel. Az ősz során érkezik majd egy hatalmas bulival összekötött Meet&Greet az Apáca Show szereplőivel, de lesznek dedikálások, és beindul az Erkel After, ahol az emeleti büfé egyes előadások után táncparketté változik és a színművészek állnak majd a DJ-pult mögé.

Az Erkel Színház számára kiemelten fontos, hogy ne csupán előadáshelyszín legyen, hanem igazi közösségi tér, ahol a művészek és a közönség különleges kapcsolatot ápolhatnak. Ennek első eseménye volt az Elisabeth szereposztását bemutató „fátyolperformansz”, amikor egy hatalmas fátyol ereszkedett alá az épület előtt összegyűlt közönség segítségével. Majd hagyományteremtő szándékkal elindult a Musicalek Éjszakája interaktív zenés előadásokkal, játékos talk-show-val, a backstage rejtelmeivel, a zenés műfaj műhelytitkaival.

A hagyományos színházi formátumot kiegészítve olyan élményeket szeretnénk nyújtani a látogatóinknak, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a művészeket és a közönséget” – meséli Szente Vajk. „A különleges események sora lehetőséget teremt a találkozásokra, a közösségépítésre, a közös élmények megélésére” - tette hozzá az Erkel Színház vezetője.

Elindulnak például az előadások utáni dedikálások, ahol a közönség személyesen is találkozhat kedvenc művészeivel. Az első ilyen alkalomra 2025. október 11-én, az Elisabeth 19 órakor kezdődő előadása után kerül sor. A belépés az aznapi előadásra szóló jeggyel lehetséges.

Ősszel érkezik majd a legnagyobb buli az Apáca Show szereplőivel2025. október 30-án 19:00-21:00 óra között a közönség egy exkluzív Meet&Greet keretében találkozhat a produkció művészeivel, amelyet fogadás is kísér, ahol találkozhatunk Peller Annával, Náray Erikával, Feke Pállal, Brasch Bencével, Kovács Gyopárral, Vágó Zsuzsival, Papadimitriu Athinával, Cseh Dávid Péterrel, Tóth Angelikával és Braga Nikitával. Lesz éneklés, beszélgetés, evés-ivás és felelevenedik a szereposztás-bejelentőből megismert bulihelyszín is. A nem mindennapi bulira már jegyek is kaphatók.

És új programsorozatként indul útjára hamarosan az ERKEL AFTER, amikor az emeleti büfé táncparketté változik. Bizonyos esti előadások után ugyanis a színművészek állnak majd a DJ-pultba, így egy fergeteges bulival zárhatjuk az estét.

Érdemes követni az Erkel közösségi felületeit, mert az innovatív kommunikációs megoldásairól ismert színház hamarosan újabb különlegességekkel lepi meg közönségét az oldalain.

Erkel Színház
Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett
 

 

[2025.10.06.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
Élő zene, tánc és extázis: így búcsúzott a nyár a SZIN-en
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Három gitáros az új Tankcsapda dalban - itt a Mondd ki a nevemet
Julian Sas lemezbemutató koncertje Budapesten
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Wolfheart koncert: dallamos death metal este négy fellépővel
Álmok, sztárok, innováció - Decembertől ÁLOMUTAZÓ az Erkelben
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
Ember Márk trónra került
Megérkezett az új Rasmus album! Novemberben koncert Budapesten
Dicsőségesen kaotikus - The Callous Daoboys a Dürer Kertben
A keringőkirály, André Rieu jövőre ismét visszatér Magyarországra
A belső hangtól nem menekülsz - Videoklipet kapott a Crom zenekar Kozmikus magány dala. Nem is akármilyet!
Katartikus energiafelszabadulás - Grandson lemezbemutató a Barba Negrában
“Küzdök én a Végtelennel…” - Lovecrose dal- és klippremier: Veletek maradok

A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Augusztus 5-én teltházas koncertet adott a...

Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
Kapuvár főterét rock and roll-láz...
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
beszámolók még