Az Erkel Színház különleges programokkal erősíti közösségépítő misszióját

Közös élményekre hívja az Erkel csapata a színház közönségét. Ezúttal azonban nem a hagyományos színházi formátum nyújt találkozási lehetőséget a színészekkel. Az ősz során érkezik majd egy hatalmas bulival összekötött Meet&Greet az Apáca Show szereplőivel, de lesznek dedikálások, és beindul az Erkel After, ahol az emeleti büfé egyes előadások után táncparketté változik és a színművészek állnak majd a DJ-pult mögé.

Az Erkel Színház számára kiemelten fontos, hogy ne csupán előadáshelyszín legyen, hanem igazi közösségi tér, ahol a művészek és a közönség különleges kapcsolatot ápolhatnak. Ennek első eseménye volt az Elisabeth szereposztását bemutató „fátyolperformansz”, amikor egy hatalmas fátyol ereszkedett alá az épület előtt összegyűlt közönség segítségével. Majd hagyományteremtő szándékkal elindult a Musicalek Éjszakája interaktív zenés előadásokkal, játékos talk-show-val, a backstage rejtelmeivel, a zenés műfaj műhelytitkaival.



„A hagyományos színházi formátumot kiegészítve olyan élményeket szeretnénk nyújtani a látogatóinknak, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a művészeket és a közönséget” – meséli Szente Vajk. „A különleges események sora lehetőséget teremt a találkozásokra, a közösségépítésre, a közös élmények megélésére” - tette hozzá az Erkel Színház vezetője.



Elindulnak például az előadások utáni dedikálások, ahol a közönség személyesen is találkozhat kedvenc művészeivel. Az első ilyen alkalomra 2025. október 11-én, az Elisabeth 19 órakor kezdődő előadása után kerül sor. A belépés az aznapi előadásra szóló jeggyel lehetséges.



Ősszel érkezik majd a legnagyobb buli az Apáca Show szereplőivel. 2025. október 30-án 19:00-21:00 óra között a közönség egy exkluzív Meet&Greet keretében találkozhat a produkció művészeivel, amelyet fogadás is kísér, ahol találkozhatunk Peller Annával, Náray Erikával, Feke Pállal, Brasch Bencével, Kovács Gyopárral, Vágó Zsuzsival, Papadimitriu Athinával, Cseh Dávid Péterrel, Tóth Angelikával és Braga Nikitával. Lesz éneklés, beszélgetés, evés-ivás és felelevenedik a szereposztás-bejelentőből megismert bulihelyszín is. A nem mindennapi bulira már jegyek is kaphatók.

És új programsorozatként indul útjára hamarosan az ERKEL AFTER, amikor az emeleti büfé táncparketté változik. Bizonyos esti előadások után ugyanis a színművészek állnak majd a DJ-pultba, így egy fergeteges bulival zárhatjuk az estét.



Érdemes követni az Erkel közösségi felületeit, mert az innovatív kommunikációs megoldásairól ismert színház hamarosan újabb különlegességekkel lepi meg közönségét az oldalain.

Erkel Színház

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett



[2025.10.06.]