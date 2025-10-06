2025. október 7. | kedd | Amália nevenapja
 
Kapcsolatok
Centrál Színház

Molnár klasszikusában Ágoston Katalin és Schmied Zoltán először alakítanak együtt házaspárt

Ujj Mészáros Károly rendezésében szeptember 13-án volt Molnár Ferenc A testőr című komédiájának bemutatója a budapesti Centrál Színházban. Ez az első alkalom, hogy a fiatal színésznő és férje, Schmied Zoltán házaspárt alakítanak egy színdarabban. További érdekesség és ritka lehetőség, hogy a színészházaspár éppen egy színészházaspárt alakíthat a darabban. Az ismert színésznő egy testőrtisztre vágyik. Férje tudja, ha az asszonynak testőrre támad gusztusa, akkor az a testőr előbb utóbb besétál az ajtón. Ha viszont ő viseli az egyenruhát, az nemcsak felesége hűségét és az ő színészi képességeit teszi próbára, de a közönség rekeszizmait is. A további szerepekben olyan nagyszerű színészeket láthatunk, mint Györgyi Anna, Kaszás Gergő, Papp János, Szabó Éva és Gats Éva.

A történet egy színészházaspárról szól, akik kezdenek elhidegülni egymástól. A férj úgy érzi, hogy felesége, az ünnepelt színésznő már nem szerelmes belé, - egy testőrről ábrándozik - és alkalomadtán képes lenne őt megcsalni. Elhatározza, hogy próbára teszi felesége hűségét, maga öltözik testőrnek és udvarolni kezd a saját nejének.  Élete legnehezebb alakítása megmentheti, de akár tönkre is teheti a házasságát.

“Mi történik, ha egy házasságban elhalványul a másik iránti kíváncsiság? Mikor a saját boldogságunk, a szabadságunk fontosabbá válik, mint a kettőnkre szánt figyelem. Azt hisszük, a “mi” úgyis adott és elfelejtünk dolgozni érte. Vajon tud-e újra lobogni az a bizonyos tűz, ami a színészeknél talán még “nagyobb lánggal ég, ha meggyújtják? Zolival mindig jó együtt dolgozni, de házasként még nem játszottunk házaspár szerepet. Ki tudja, lehet, hogy ez a csodálatos darab új dolgokat tanít majd nekünk egymásról .” - mondta Ágoston Katalin

 „A testőr a küzdelmet mutatja meg, amit a férfi a nő szerelmének megtartásáért vív. Szól a kapcsolatok fontosságáról, a házasság erejéről, a féltékenység és a csábítás hatalmáról. Molnár rendkívül szellemesen meséli el a történetet. Csakúgy, mint a Játék a kastélyban című művében, ebben a darabban is a színház a főszereplő, miközben a központi szál maga a szerelem. A férfi-nő kapcsolat hétköznapokban is megjelenő, sokakat érintő kihívásait tárja a nézők elé, miközben az elsöprő erejű, áldozatoktól sem mentes szerelem mindenkit elvarázsol.” – nyilatkozta Schmied Zoltán.

Amikor valaki megkérdezte Molnár Ferenctől, lehetséges-e, hogy a Színésznő nem ismerte fel a jelmezben a férjét, ő állítólag ezt válaszolta: „A színház létezése a hazugság – kivéve a lényeget. Ha a néző egy darab festett vászonról elhiszi, hogy az egy erdő, akkor ezt is el fogja hinni. El fogja hinni, hogy a feleség nem ismerte fel saját férjét, mivel én azt állítom, hogy nem.”

Jegyvásárlás

Fotó: Centrál Színház - Horváth Judit

[2025.10.06.]

