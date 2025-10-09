Az amerikai forgatókönyvíró meglepte a Thália Színház társulatát

Különleges napokat él át a Thália Színház társulata: a főpróbahét javában zajlik, szombaton pedig elérkezik a várva várt premier, amikor a közönség először láthatja színpadon Dan Rosen amerikai forgatókönyvíró szatíráját, az Az utolsó vacsorát. A premiert már most nyolc teltházas előadás kíséri, ami önmagában is ritka sikernek számít. Az izgalmat azonban tovább fokozta maga a szerző is – Dan Rosen humoros videóüzenetben köszöntötte a társulatot és a közönséget, amelyben elárulta, mennyire izgatott, hogy bemutatják a darabját, a premieren pedig ő maga is jelen lesz.

Öröm és motiváció a színháznak

A Thália számára hatalmas öröm és megtiszteltetés, hogy maga a szerző is ilyen lelkesedéssel fordul az ősbemutató felé. A társulat számára különleges motiváció, hogy az író nemcsak figyelemmel kíséri az előadás megszületését, hanem személyesen is Budapestre érkezett. A következő napokban egy teljes hetet tölt a magyar fővárosban, ahol a színház munkatársai izgalmas programokkal készülnek számára, miközben ő maga is szeretné jobban megismerni Budapestet.

Az Az utolsó vacsora csapata a vasárnap esti összpróba előtt egy meglepetésvideóból értesült arról, hogy Dan Rosen jelen lesz a szombati premieren. A szerző közvetlen és humoros hangvételű üzenete hatalmas lelkesedést váltott ki a színészekből és az alkotócsapatból egyaránt: úgy érezték, különleges ajándékot kaptak a szerzőtől, amely nemcsak megtiszteltetés, hanem erős pluszmotiváció is a főpróbahétre.

A darabról

Az utolsó vacsora egy amerikai kisváros egyetemistáinak történetét meséli el, akik minden hétvégén vacsorát adnak, hogy meghívott vendégeikkel a világ jobbá tételének lehetőségeiről vitatkozzanak. Egy váratlan vendég érkezése azonban mindent megváltoztat: a békés eszmecsere gyilkos fordulatot vesz, és az események láncolata lavinaszerűen sodorja magával a szereplőket.

A darab műfajilag is izgalmas: egyszerre társadalmi szatíra, humoros feketekomédia, fordulatos thriller és provokatív krimi, amely groteszk humorral feszeget kényes társadalmi kérdéseket.

Magyar alkotók tolmácsolásában

A Thália Színház előadását Horváth Illés rendezésében láthatja a közönség, aki fiatalos lendülettel és izgalmas színpadi megoldásokkal állítja színpadra a történetet. A magyar szöveg Bendi Balázs fordításában született meg, amely hűen adja vissza az eredeti mű fanyar humorát és provokatív gondolatiságát. A látványvilágot Mátravölgyi Ákos díszletei teremtik meg, a jelmezeket Gálvölgyi Anett és Miovác Márton tervezték, míg a zenét Zságer-Varga Ákos komponálta, aki markáns atmoszférát kölcsönöz a színpadi eseményeknek. A produkció mozgásvilágát Nagy Norbert koreográfiája gazdagítja, a próbafolyamatot Magócs Milán asszisztensként támogatta, a háttérben pedig Fitos Réka súgó segíti a társulat munkáját.

A színpadon erős és sokszínű szereplőgárda áll össze: Szabó Győző játssza Normant, az előadás egyik legkarakteresebb alakját, mellette Jaskó Bálint Luke szerepében, Dóra Béla Markként, Czakó Julianna Jude-ként, valamint Banovits Vivianne Paulie megformálójaként. A baráti körhöz csatlakozik még Jámbor Nándor Pete szerepében, míg Domokos László Zackként rázza fel a történetet. A történet komikumát és feszültségét egyaránt színesíti Tamási Zoltán Gerald atyája, Mózes András Todd figurája, Tóth Eszter Jezabelként, valamint Udvarias Anna seriffként. A társaságban helyet kap Gali Petra egyetemi hallgató Heather szerepében.

A sokoldalú szereposztás és az összeszokott alkotói gárda közös munkája teszi különlegessé a produkciót, amely egyszerre ígér humort, feszültséget és gondolatébresztő kérdéseket a közönség számára.

Egy hét, amikor minden a színházról szól

A főpróbahét izgalmai közepette a társulat tagjai úgy érzik, különleges helyzetben vannak: nemcsak a közönség várja hatalmas érdeklődéssel az előadást, hanem maga az író is részese a magyarországi bemutatónak. Ez ritka és ünnepi pillanat a színház életében – egy olyan találkozás, amely még inkább kiemeli, milyen ereje van a színháznak: összekötni kontinenseket, kultúrákat és embereket.

Az előadás 16 éven felüli nézőknek ajánlott.

