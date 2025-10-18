Pizzaillatú káosz és mediterrán szerelem - Goldoni vígjátékát állítja színpadra a Déryné Társulat

Egy olasz halászfalu, sós levegő, napfény, temperamentumos nők és a tenger. Carlo Goldoni fergeteges vígjátékát, a nevetéstől és szócsatáktól hangos Chioggiai csetepatét viszi színpadra a Déryné Társulat Tapasztó Ernő rendezésében. A bemutató december 12-én lesz a Déryné Központban.

Carlo Goldoni klasszikusa ma is friss, üdítő és ellenállhatatlanul szórakoztató. Egy apró halászfalu női hősei nem csupán szépek és szenvedélyesek, de elszántak is: férjet akarnak. A tenger azonban elviszi a férfiakat, gyakran hosszú időre, így minden hazatérő férfi igazi kincs. A vadászat tehát megkezdődik: cselszövések, féltékenykedés, sírás, nevetés, kibékülés, egy valódi mediterrán kavalkád, ahol az indulatok olyan gyorsan változnak, mint a széljárás a parton. És amikor a hangulat elszabadul, bizony nemcsak a szavak repülnek: pizzatészta, paradicsomszósz. Néha pedig egy kis tökfagyi segíti a békülést.

Az előadás rendezője Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház igazgatója, akivel első ízben dolgozik a Déryné Társulat. Zenei vezető Ungár Balázs, a szöveget Sényi Fanni dolgozta át. A jelmezeket Papp Janó álmodta meg, míg a díszletért Tyler Szonja felel. Tonit, a halászbárka tulajdonost a Jászai Mari-díjas Ivaskovics Viktor alakítja, feleségét, Pasqua asszonyt a Jászai Mari-díjas Tarpai Viktória, míg Fortunatot Kaszás Mihály formálja meg.

Goldoni vígjátéka szenvedélyes, sodró, és ízig-vérig olasz. Az emberek nem szégyellik az érzéseiket: kiabálva, csókolva, kacagva, balhézva élik az életet. Mediterrán temperamentum, csípős női nyelv, szívből jövő káosz és felszabadító nevetés.

„Egy színes, érzéki, temperamentumos világot álmodtunk meg, ahol a néző nemcsak látja, de szinte érzi is a tenger illatát, a pizzatészta melegét és az érzelmek sodrását. Ez nemcsak egy vígjáték, hanem egy életérzés, a mediterrán káosz íze és színe színházi formában.” – hangzott el a rendezőtől, Tapasztó Ernőtől az olvasópróbán.

A produkció a december 12-i bemutatót követően országjáró turnéra indul a Déryné Társulattal.

Egyszer mindenkinek el kell mennie Chioggiába. Legalább egy estére.



Fotó: Déryné Program - Ocean Productions

[2025.10.18.]