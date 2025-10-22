Ez Tiszta Őrület - érdekes formában érkezik a népszerű játék!

„Ez Tiszta Őrület” – Újra itt az Activity - Játék, színház, humor és sok meglepő fordulatok





A legendás Activity játék most először költözik színpadra, ráadásul a hazai színészvilág nagyjaival! Az „Ez Tiszta Őrület – improvizációs Activity” nem hagyományos színházi előadás lesz a 6SZÍN-ben november 5-én, hanem egy élő Activity játék és improvizatív színház különleges elegye.



Alig van olyan család vagy baráti kör, akiknek tagjai nem mutogattak, rajzoltak és magyaráztak már egymásnak egy-egy Activity-vel töltött estén óriási nevetések közepette. A játékot még népszerűbbé tette, hogy sok éven át több hazai tévécsatornán is nagy sikerrel futott a vetélkedő.



Az „Ez Tiszta Őrület – improvizációs Activity” nézői a 6SZÍN-ben egy pörgős, 80 perces show, illetve rögtönzéses színházi darab részesei lehetnek, ahol a nevetés garantált, a fordulatok pedig teljesen kiszámíthatatlanok. Minden este hat sztárszereplő áll a közönség elé, hogy egymással versenyezve megküzdjenek az Activity feladványokkal. A játékot két ismert és rutinos műsorvezető – Kovács Áron vagy Harsányi Levente – vezeti, akik gondoskodnak arról, hogy a humor és a tempó soha ne hagyjon alább. A színészek nem szövegkönyvből játszanak: a rögtönzés és a helyzetkomikum uralja a színpadot, így két előadás sosem lesz ugyanaz.

A szereplőgárda igazi sztárparádé: Kálloy Molnár Péter, Szabó Győző, Hajdú Steve, Sövegjártó Áron, Náray Erika, Gubik Petra, Földes Eszter, Parti Nóra és Gallusz Niki váltják egymást az előadásokban. Az ország legkedveltebb színészei most nem karaktereket formálnak, hanem saját személyiségükkel, humorukkal és kreativitásukkal hódítanak – a közönség pedig minden este részese lehet ennek a fergeteges, egyszeri és megismételhetetlen élménynek. Az előadás otthona Budapesten a 6SZÍN, de a produkció országos turnéra is indul, így vidéki helyszíneken is átélhető lesz ez a minden ízében újszerű, színházat és játékot ötvöző est.

Gyöngyösi Gábor, a neves játékgyártó cég, a Piatnik magyarországi ügyvezető igazgatója elmondta, hogy amikor az előadás producere, Venyige Péter megkereste őt, azonnal igent mondtak a meglepő ötletre, hiszen az Activity-nek számos tévés változata volt, játszották rendezvényeken, előadásokon, de színházban még nem:

- Az Activity a Piatnik fő zászlóshajója, , az elmúlt 30 évben mintegy 10 millió darabot adtunk el belőle - mondta Gyöngyösi Gábor. - Az évek alatt rengeteg változata volt már, ezzel folyamatosan fenntartjuk az érdeklődést iránta. Az elmúlt évtizedekben az Activity mintegy 30 nyelven jelent meg, többek között Európában és a Távol-keleten is, köztük cirill, illetve a görög ábécé betűivel is. Amikor Venyige Péter megkeresett minket, a cég osztrák tulajdonosával egyeztetve megállapodtunk, hogy nemcsak a márkanév használatával, hanem termékekkel is támogatjuk ezt a rendhagyó kezdeményezést.

Ez az előadás a színészek számára is igazi jutalomjáték, akik nemcsak magát a játékot várják, hanem azt is, hogy egymás társaságában jól érezzék magukat:

- A rajzolásban nem vagyok túl jó, és mivel maximalista vagyok magammal szemben, ezt szeretem a legkevésbé. Azért nem erőltetem a focit például, mert tudom, hogy abban nem én lennék a legjobb, ezért nem is csinálom. Ezt az előadást már alig várom, mert ez egy olyan improvizációs színházi este lesz, ahol nagyon jó a szereplőgárda, akikről ráadásul tudom, hogy nagyon jól improvizálnak. Egyébként is nagyon szeretem a társasjátékokat, sokat játszottunk és játszunk otthon is. Nagy kedvenc a Röfi-póker, amit egykor csak rövid ideig lehetett kapni és az EladLak társasjáték is, de van egy saját stratégiai játékom is kilencezer műanyag katonával, amivel a mai napig játszom is – mesélte Kálloy Molnár Péter.

- Karácsonykor és családi ünnepeken mindig sokat activityztünk. Mutogatni nagyon szeretek, amit azért szeret a családom, mert addig legalább nem beszélek! A rajzolás csak egy három éves gyerek szintjén megy, így az nem a kedvencem. A játékra nem görcsölök rá, úgy vagyok vele, győzzön a jobb! Annak viszont már most örülök, hogy szuper kollégákkal leszünk együtt, mindenkit nagyon szeretek, és biztos vagyok benne, hogy az este tele lesz sok nevetéssel – jósolta Parti Nóra.

- Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor a TV2-ben szerepeltem az Activity-ben. Akkor már az elején megmondtam Csonka Andrásnak és Pindroch Csabának, hogy végig fogunk menni, és bár ők szkeptikusak voltak, én tudtam, hogy ha összefogunk, itt mindenkit leverünk! És így is lett, mert én az a típusú játékos vagyok, akinek a játék nem élet-halál kérdése, hanem annál sokkal több, véresen komolyan veszem. Ez persze egy színházi előadás lesz, ahol fontos az a képesség is, hogy valaki spontán és vicces legyen, hiszen az a cél, hogy a közönség is jól érezze magát, sőt őket bele is lehet vonni a játékba! – mondta Náray Erika.

- Nagyon szeretek én is játszani, a szűk családdal is szoktunk, ami olyan húsz fő. A magyarázást könnyűnek találom, és a feleségem szerint jól rajzolok. Az Activity-ben egyébként szerintem a lényeglátás a legfontosabb, hogy valamit hogyan tudsz elmutogatni. Az improvizálás nekem műsorvezetőként könnyen megy, mert sok váratlan helyzetben kell helytállnom, ugyanakkor a színészeket meg az agyukért irigylem, mert olyan sok szöveget meg tudnak tanulni. Ezzel az előadással szerintem egy olyan új dolgot próbálunk ki, aminek kíváncsi vagyok a hatására. Olyan vagyok, mint a rossz gyerek a kémia szertárban, aki figyeli, hogy vajon robban-e – jegyezte meg viccesen az egyik játékvezető, Kovács Áron.

- Nagy Activity őrült vagyok, mindig is az leszek. Abban bízom, hogy a győztes csapatban leszek. Jó a rajzban vagyok, bár nem tudok rajzolni, mert mást rajzolok, mint amit szeretnék. Tarka tehén helyett például egyszínű zebrát, de valahogy mégis mindig kitalálják, hogy az tarka tehén. Itt sem lesz másképpen, hiszen a többiekkel nagyon régóta ismerjük egymást, könnyen fog menni az egymásra hangolódás, ráadásul ez sokkal több lesz, mint egy egyszerű Activity – vetítette előre Hajdú Steve.

- Gyerekkoromban rendkívül szégyenlős voltam, ezért sem mertem felszabadult lenni az Activity játékban. Ráadásul az utóbbi években főként drámai szerepeket játszottam, pedig nagyon vonzanak a vígjátékok, és mindig is vágyom arra, hogy a saját határaimat feszegessem, és mivel már nem vagyok az a félénk kislány, kíváncsi vagyok, hogy az Activity most mit hoz ki belőlem, főleg úgy, ha ilyen csodálatos kollegákkal lehetek együtt a színpadon – vallotta be Gallusz Niki.

[2025.10.22.]