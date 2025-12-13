2025. december 13. | szombat | Luca, Otília nevenapja
 
Újra összeáll a Heaven Street Seven a Budapest Parkban

Augusztus 8-án ismét színpadra lép a magyar alternatív könnyűzene ikonikus együttese, a Heaven Street Seven. A kb. 30 című koncerten a Budapest Park közönsége a zenekar több mint két évtizedének legmeghatározóbb dalait és emlékezetes pillanatait idézheti fel.

Jövő nyáron a HS7 felébreszti a bennünk szunnyadó, szép, de nem elég csúnya érzéseket, amikor még minden koncert valami új kezdetet ígért és minden sor mintha rólunk szólt volna. Hiszen mennyi minden kapcsolódik ezekhez a dalokhoz: szerelmek születtek, barátságok szövődtek, és ki ne üvöltötte volna már teli torokból: csak boldog akarok lenni!

A zenék, amelyekhez visszatérünk, gyakran többet mondanak el rólunk, mint gondolnánk. A Heaven Street Seven dalaival sincs ez másképp: éveken át kísérték a pályaudvarokon búcsúzókat, a teraszokon kávézók reggeleit, a hajnalig tartó házibulikat és a nyárestéken spontán kialakuló köztéri partikat.

Az 1995-ben alakult formáció kezdetben angol nyelvű dalaival vált ismertté, majd a 2000-es Cukor című album hozta el a stílus- és nyelvváltást, amely a HS7 későbbi korszakát meghatározta. Az ezt követő években sorra érkeztek a nagylemezek – és velük együtt azok a mára már generációs hivatkozási ponttá vált dalok, mint a Hol van az a krézi srác?, az Ez a szerelem, a Sajnálom, a Mozdulj, a Tudom, hogy szeretsz titokban, a Mikor utoljára láttalak vagy a Dél-Amerika. Az életmű ereje és sokszínűsége rövid időn belül a hazai alternatív pop-rock élvonalába emelte a zenekart. Az abszolút csúcson, 2015-ben, húszéves kerek évfordulójukon döntöttek úgy, hogy ideje pontot tenni a történet végére.

Ahogy a feloszlásuk, úgy most a visszatérésük is spontán született meg: a Szűcs Krisztián zenekar 2025-ös Krézi srác 25-turnéján elhangzó, félmondatokba rejtett kívánságok élesztették fel a Heaven Street Sevent, amely a brit gitárpop lendületét ötvözte a hazai alternatív közeggel.

Szűcs Krisztián, a zenekar frontembere szerint bármelyik „időszámítást” is vesszük alapul, legyen az a hivatalos, az igazi vagy a Covid által összekuszált, a Heaven Street Seven most lenne „egészen pontosan körülbelül” 30 éves. „Ennek örömére, és mert minden fórumon érkeztek a kérések, kérdések, úgy döntöttünk, eljött az idő, hogy újra összeálljunk Budapesten egy estére.”

Bár más-más indokkal, de a zenekar összes tagja kapásból igent mondott:

„A legfontosabb és legszuperebb dolog ebben, hogy így lett a családom felé egy indokom a régi hangszerem újravásárlására. Win-win.” (Takács-Brouwer Zoltán Jappán)

„Ha a jelenlegi életkoromat veszem alapul, a Heaven Street Seven akkor is az életem közel felét tette ki, a felnőtt életemnek meg bőven a nagyobbik részét, úgyhogy jó lesz újra együtt időt tölteni, meg együtt játszani. Ráadásul, azt gyanítom, ennek rajtunk kívül mások is örülni fognak. Szóval jó lesz minden érintettnek.” (Németh Róbert)

„A két sikeres 2021-es HS7-koncert után lépten-nyomon kérdezik tőlem az emberek; rajongók, idegenek, barátok, zenészkollégák, fiatalok, középkorúak, idősebb fiatalok, józanok, ittasak, az eladó hölgy a pékségben: mikor lesz megint újra HS7 koncert? Most legalább tudok nekik mondani egy jó hírt: 2026-ban!” (Ábrahám Zsolt)

„Ami először eszembe jut erről az egész HS7-jelenségről, az a boldogság, a kreativitás, a barátság, az, hogy együtt öten mindent megoldottunk. Ebből az egy irányba nézésből szerintem nagy dolgokat sikerült elérnünk és másoknak is örömet szereznünk. Mindenkinek, akinek ez fontos volt, ott a helye a Parkban, mert lehet, most hallhat minket utoljára…” (Orbán Gyula)

2026. augusztus 8-án a Budapest Park színpadán újra dübörög a dunabeat! Szűcs Krisztián, Ábrahám Zsolt, Takács-Brouwer Zoltán Jappán, Németh Róbert és Orbán Gyula egyetlen budapesti koncertre térnek vissza – most ismét megmutatják, miért vált a HS7 a hazai zenei színtér egyik megkerülhetetlen szereplőjévé. Ez az este egyszerre lesz nosztalgikus, energikus és méltó ünnepe a HS7 örökségének, amely felidézi a hazai alter ikonikus korszakait.
Jegyek

Aki nem akar várni jövő nyárig, az december 27-én Szűcs Krisztián és zenekarát az A38-on, a Krézi Srác 25 turnézáró koncertjén is meghallgathatja, biztos lesz már egy-két HS7 dal. 
Jegyek

Fotó: Lékó Tamás

[2025.12.13.]

