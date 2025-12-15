2025. december 16. | kedd | Etelka, Aletta nevenapja
 
Moby
Budapest Park (Park Kulturális Központ)

Moby visszatér Budapestre - újra élőben hallhatjuk az elektronikus zene ikonikus alakját

Az elektronikus zene úttörője és a kortárs kultúra egyik legnagyobb hatású alakja, Moby 15 év után ismét Magyarországon lép fel - 2026. augusztus 1-jén egy teljesen új koncertélménnyel várja a közönséget. Az elismert művész a Budapest Park színpadán ismét életre kelti azt a zenét, amely már több mint három évtizede formálja a modern hangzás érzéki és gondolati dimenzióit. Moby dalai hosszú évek óta emberek millióinak legbensőbb pillanataihoz kapcsolódnak - és ma is ugyanazzal az érzelmi súllyal szólalnak meg. Ez a visszatérés kétségtelenül régóta várt pillanat. December 5-én 10 órától pedig a jegyértékesítés is elindul.

A több mint egy évtizednyi szünet után 2024-ben visszatérő művész 2026-ban nagyszabású turnéra indul, amely egy megújult élő koncepciót hoz a színpadra: az ambient textúrák, a rave-energiát hordozó ritmusok és a lélekteli vokálok új intenzitással szólalnak majd meg a Budapest Parkban. A műsorban helyet kapnak időtlen klasszikusai, pályája kevésbé ismert gyöngyszemei, valamint friss, újraértelmezett hangszerelések - ahol a nosztalgia és a mai hangzás egyszerre van jelen.



Művészet és felelősség – így írta be magát a zenetörténelembe

Az 1999-es Play című album több mint 12 millió példányban kelt el, és minden idők egyik legmeghatározóbb elektronikus lemezeként tartják számon. A Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad? és Honey mára kulturális alapvetésekké váltak. Moby volt az első előadó, aki egy teljes album minden dalát filmekhez, sorozatokhoz és reklámokhoz licencelte – új korszakot nyitva ezzel a zeneiparban.

Pályája során több mint 20 millió eladott lemezzel, rangos díjakkal – többek között MTV, Billboard és Grammy-jelölésekkel – írta be magát a zenetörténetbe. Dolgozott David Bowie-val, a Public Enemyvel, Ozzy Osbourne-nal, a Beastie Boys-szal és a Daft Punkkal is; remixei a mai zenei színtér meghatározó alkotásai.

Zenei munkája mellett aktív humanitárius tevékenységet is folytat: többek között támogatja a Humane Society, az ACLU és az Institute for Music and Neurologic Function szervezeteket. Filmkészítőként a Little Walnut produkciós céget vezeti, nevéhez fűződik a nemzetközi fesztiválokon díjazott Moby Doc és Punk Rock Vegan Movie című dokumentumfilm is. Jelenleg Tecie címmel egy játékfilmen dolgozik, amelynek bemutatója 2026 nyarán várható.

A hangulat, amitől minden más

A ’90-es években New York szűk, félhomályos lakásaiból indult útjára az a lo-fi elektronikus világ, amely mára globális zenei szimbólummá vált. Moby zenéjében mindmáig jelen van a magány és a remény, a vágy és a veszteség, az emlékezés és az idő súlya. Ez az érzelmi mélység teszi különösen aktuálissá visszatérését: művészete egyszerre idézi fel a modern ember belső vívódásait, és kínál kapaszkodót a mindennapok zajában.

Több mint zene: életstílus

Moby (polgári nevén Richard Melville Hall) a kortárs zenei kultúra egyik legsokoldalúbb alakja: zenész, producer és író, 1965-ben született a New York-i Harlemben. A „Moby” becenevet már kisbabaként kapta – a híres író, Herman Melville leszármazottjaként ez szinte természetes volt. Kilencévesen kezdett zenét tanulni, klasszikus darabokat játszott, zeneelméletet is tanult. A nyolcvanas években a New York-i punk rock színtér aktív szereplője volt, majd az elektronikus zene felé fordult. Első kislemeze, a Go, 1991-ben jelent meg – azóta 22 albumot adott ki.

Az elmúlt években alkotói pályája új művészi és személyes irányokba bővült. Zenéjét a mai napig eszközként használja a mélyebb önreflexióra, a tudatosság felébresztésére, spirituális és társadalmi üzenetek közvetítésére. Az állatvédelem, a környezetvédelem, a veganizmus és a tudatos életmód egyik legismertebb szószólója, jelentős bevételeit jótékony célokra ajánlja fel. Közvetlenségéről is ismert: nem ritkán saját New York-i vagy Los Angeles-i kávézóiban beszélgetett vendégeivel, távol tartva magát a hírességeket körülvevő felhajtástól.

Emlékezetes este

A 2026-os Moby-koncert a Budapest Parkban a nyár egyik legemlékezetesebb élőzenei eseményének ígérkezik. A közönség egy egyedi zenei utazás részese lehet, ahol atmoszférikus hangképek, a rave energiáját idéző lüktetések és érzékeny, mélyre ható vokálok találkoznak. A műsor egyszerre épít az időtlen slágerekre és nyúl a kortárs hangzás eszközeihez: jól ismert dallamok, ritkábban hallott darabok és újraértelmezett kompozíciók alkotják majd a repertoárt.

Mi? Moby koncert
Mikor? 2026. augusztus 1.
Hol? Budapest Park (1095 Budapest, Fábián Juli tér 1.)
Jegyek
 

[2025.12.15.]

