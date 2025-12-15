2025. december 15. | hétfő | Valér nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Az Architects első Aréna koncertjére készül Budapesten
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Sting újra Budapesten
Eric Clapton végre újra Magyarországon
A 5 Seconds of Summer visszatért és Budapesten is fellépnek
Lenny Kravitz újra Budapesten
A Deep Purple októberben Budapestre érkezik
Marilyn Manson 9 év után ismét Budapesten
Budapesten is ünnepel a 60 éves Scorpions
Budapestre érkezik Johnny Rotten bandája, a Public Image Ltd
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország
David Byrne

David Byrne 17 év után újra Budapesten

Karrierje a Talking Heads alapítójaként indult, de a zenekar feloszlása után szólóelőadóként is legendás pályát futott be, dalai színes lenyomatai kreatív, folyton kavargó elméjének. Ilyen az idén megjelent, Who Is The Sky? című új lemeze is, amely tele van vidám és filmszerű pillanatokkal. David Byrne utoljára 2009-ben játszott Budapesten, így igazán különleges alkalomnak ígérkezik visszatérése június 18-án, a Budapest Arénába.

David Byrne 2023-ban zárta le az American Utopia diadalmas korszakát, miután az azonos nevet viselő album és turné előbb egy elismert Broadway előadásban, majd egy, Spike Lee által rendezett HBO-filmben öltött testet. A projekt lezárása után ismét elkezdte rögzíteni az eszébe jutó akkordokat és dallamokat. Ezek a nagyon kezdetleges dalok kezdtek idővel formát ölteni akusztikus gitáron, programozott loopra vagy ütemre énekelve. És mivel a világ – és az éppen futó American Utopia Broadway-szériája – szünetre kényszerült, Byrne is az emberiség nagy részéhez hasonlóan feltette magának a kérdést: „Szeretem, amit csinálok? Miért írok dalokat, miért végzem ezt a munkát, vagy bármi mást? Van ennek egyáltalán értelme?”

Byrne ezekre a súlyos kérdésekre tett kísérletei hallhatók a Who Is The Sky? című albumon, amely az első közös munkája a Grammy-díjas producerrel, Kid Harpoonnal (Tom Hull – Harry Styles, Miley Cyrus) és a New York-i Ghost Train Orchestra kamarazenekarral. A lemezen vendégként közreműködik Hayley Williams (Paramore),  régi alkotótárs St. Vincent („csak egy sarokra lakik a stúdiótól” – mondja Byrne) és a The Smile dobosa, Tom Skinner is.

Az album az American Utopia és az azt kísérő turné optimista témáira épít, és még konkrétabban kapcsolódik a Grammy-díjas Broadway-előadás és a belőle készült film üzeneteihez. Byrne ezzel a munkával tovább folytatja az egész életén át tartó kutatását az emberi kapcsolódás és a társadalmi egység lehetőségei iránt – mindezt a világ kaotikus díszletével szemben. A Who Is The Sky? különösen filmszerű, humoros és örömteli, de sok tanulságot is rejt: hogy a szerelem megmagyarázhatatlan, hogy a megvilágosodás mást jelent minden embernek, és hogy mindig jó ötlet hidratálni – akár bababőrrel ébredünk másnap, akár nem. A dalok legfontosabb jellemzője mégis az, hogy Byrne továbbra is mesterien egyensúlyoz az avantgárd és a könnyen befogadható pop határán.

Byrne-t a Ghost Train Orchestra bevonására a zenekar 2023-as tribute albuma inspirálta, amelyet a vak New York-i zeneszerző és utcai költő, Moondog előtt tisztelegve készítettek. Még abban az évben csatlakozott is hozzájuk a színpadon egy brooklyni fellépés alkalmával. A 15 tagú Ghost Train sokszínű hangszerelése – amelyben a dob, ütőhangszerek, gitár és basszus mellett húrosok, fafúvósok és rézfúvósok is szerepelnek – felkeltette Byrne érdeklődését: „mi lenne, ha ezek az új dalaim így szólnának?” Megkérdezte, lenne-e kedvük a Who Is The Sky? felvételének zenekaraként közreműködni – ők pedig gyorsan igent mondtak.

Ennek a remek együttműködésnek köszönhető a Who Is The Sky? könnyed sokszínűsége, amely egyszerre derít jókedvre és gondolkodtat el az élet kis és nagy dolgain. És erre az utazásra invitálja most a magyar közönséget is David Byrne június 18-án, a Budapest Arénába.

Jegyek

[2025.12.15.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Megvan a Megasztár 2025 nyertese
Szebényi Dániel koncert lett életem legjobb koncertje?
"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
Újabb énekes esett ki az X-faktorból november 29-én
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Lenny Kravitz újra Budapesten
Remek lehetőség gyerekeknek
A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák
Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon!
Pulcsi helyett karácsonyra!
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Kalapács József és az Akusztika dalpremier: Jót ne várj - Előrendelhető a új nagylemez
Ütősnek, pörgősnek, szórakoztatónak kell lennie
Nem egy klasszik Hard Rock album lesz, annyi szent...
Koncertműsort hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok
A családon belüli erőszak transzgenerációs traumáját dolgozza fel a Láthatáron Csoport a Szkénében

Végre nálunk zúzott a coldrain
Az év tökéletes lezárása volt számomra a coldrain koncert,...

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
November 29-én...
Egy bizarr elme örök ragyogása
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk
A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
beszámolók még