David Byrne 17 év után újra Budapesten

Karrierje a Talking Heads alapítójaként indult, de a zenekar feloszlása után szólóelőadóként is legendás pályát futott be, dalai színes lenyomatai kreatív, folyton kavargó elméjének. Ilyen az idén megjelent, Who Is The Sky? című új lemeze is, amely tele van vidám és filmszerű pillanatokkal. David Byrne utoljára 2009-ben játszott Budapesten, így igazán különleges alkalomnak ígérkezik visszatérése június 18-án, a Budapest Arénába.

David Byrne 2023-ban zárta le az American Utopia diadalmas korszakát, miután az azonos nevet viselő album és turné előbb egy elismert Broadway előadásban, majd egy, Spike Lee által rendezett HBO-filmben öltött testet. A projekt lezárása után ismét elkezdte rögzíteni az eszébe jutó akkordokat és dallamokat. Ezek a nagyon kezdetleges dalok kezdtek idővel formát ölteni akusztikus gitáron, programozott loopra vagy ütemre énekelve. És mivel a világ – és az éppen futó American Utopia Broadway-szériája – szünetre kényszerült, Byrne is az emberiség nagy részéhez hasonlóan feltette magának a kérdést: „Szeretem, amit csinálok? Miért írok dalokat, miért végzem ezt a munkát, vagy bármi mást? Van ennek egyáltalán értelme?”

Byrne ezekre a súlyos kérdésekre tett kísérletei hallhatók a Who Is The Sky? című albumon, amely az első közös munkája a Grammy-díjas producerrel, Kid Harpoonnal (Tom Hull – Harry Styles, Miley Cyrus) és a New York-i Ghost Train Orchestra kamarazenekarral. A lemezen vendégként közreműködik Hayley Williams (Paramore), régi alkotótárs St. Vincent („csak egy sarokra lakik a stúdiótól” – mondja Byrne) és a The Smile dobosa, Tom Skinner is.

Az album az American Utopia és az azt kísérő turné optimista témáira épít, és még konkrétabban kapcsolódik a Grammy-díjas Broadway-előadás és a belőle készült film üzeneteihez. Byrne ezzel a munkával tovább folytatja az egész életén át tartó kutatását az emberi kapcsolódás és a társadalmi egység lehetőségei iránt – mindezt a világ kaotikus díszletével szemben. A Who Is The Sky? különösen filmszerű, humoros és örömteli, de sok tanulságot is rejt: hogy a szerelem megmagyarázhatatlan, hogy a megvilágosodás mást jelent minden embernek, és hogy mindig jó ötlet hidratálni – akár bababőrrel ébredünk másnap, akár nem. A dalok legfontosabb jellemzője mégis az, hogy Byrne továbbra is mesterien egyensúlyoz az avantgárd és a könnyen befogadható pop határán.

Byrne-t a Ghost Train Orchestra bevonására a zenekar 2023-as tribute albuma inspirálta, amelyet a vak New York-i zeneszerző és utcai költő, Moondog előtt tisztelegve készítettek. Még abban az évben csatlakozott is hozzájuk a színpadon egy brooklyni fellépés alkalmával. A 15 tagú Ghost Train sokszínű hangszerelése – amelyben a dob, ütőhangszerek, gitár és basszus mellett húrosok, fafúvósok és rézfúvósok is szerepelnek – felkeltette Byrne érdeklődését: „mi lenne, ha ezek az új dalaim így szólnának?” Megkérdezte, lenne-e kedvük a Who Is The Sky? felvételének zenekaraként közreműködni – ők pedig gyorsan igent mondtak.

Ennek a remek együttműködésnek köszönhető a Who Is The Sky? könnyed sokszínűsége, amely egyszerre derít jókedvre és gondolkodtat el az élet kis és nagy dolgain. És erre az utazásra invitálja most a magyar közönséget is David Byrne június 18-án, a Budapest Arénába.

[2025.12.15.]