Budapest Park (Park Kulturális Központ)

Adj Park-mosolyt karácsonyra!

A Budapest Park idén egy különleges karácsonyi kampánnyal jelentkezik, amely egy egyedi jelenség, a Park-mosoly köré épül. Az ünnepi kampány központi eleme egy természetfilmes stílusú kisfilm, Kautzky Armand narrációjával, amely ezt a furcsa, mesterségesen nem előállítható fenomént mutatja be testközelből a nézőknek. Nem csak a valódi élmények fontosságára hívja fel a figyelmet: a Park decemberi jegy- és utalványvásárlásaiból befolyt nettó bevételek 1%-ával a Mosoly Alapítványt támogatja.

A Budapest Parkban minden mosoly egy történethez kötődik: van, amelyik egy refrénnél tör elő, más egy váratlan ölelésnél, és vannak azok a jellegzetes, megállíthatatlan „nem tudom visszatartani” típusúak, amelyek az itt megélt élmények sajátos velejárói. A kampány központi eleme, a „Park-mosoly” ezeknek a pillanatoknak a gyűjtőneve. A kisfilm ezt a jelenséget vizsgálja úgy, mintha egy ritka, természetben megfigyelhető örömformát mutatna be. A Park-mosoly akkor születik meg, amikor a vendégek átadják magukat az élménynek: amikor a zene, a fények és a közösség energiája egyszerre hat a nézőkre, és együtt idéznek elő egy olyan őszinte érzelmi reakciót, amit nem lehet megjátszani. A film kreatív megvalósítását az Abstract csapata készítette.

A karácsonyi kampány üzenete így nemcsak az élőzene erejére és a közösségi élmények fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem szorosan kapcsolódik a Mosoly Alapítvány munkájához is. Decemberben ugyanis minden megvásárolt koncertjegy és utalvány nettó árának 1%-ával az ő küldetésüket támogatja. A Mosoly Alapítvány ingyenesen elérhető művészetterápiás programokkal segíti a beteg gyermekeket abban, hogy kreatív és biztonságos közegben dolgozhassák fel a betegségük során megélt élményeket. Emellett olyan technikákat sajátíthatnak el, amellyel javulhat az életminőségük és a társas kapcsolataik.

Miközben a kampány a személyes, bensőséges pillanatokra koncentrál, a Budapest Park csapata a háttérben már gőzerővel készíti elő a következő évadot, hogy továbbra is teret biztosíthasson a Park-mosolynak. A tizenötödik szezon programja már közel készen áll, és 2026-ban is a világsztárok és a hazai kedvencek adják sorra egymásnak a színpadot. Biztos fellépők többek között: Irie Maffia, Vad Fruttik, Co Lee, Punnany Massif, Kispál és a Borz, Manuel, a Halott Pénz, KKevin, a Kistehén, a Follow The Flow, a Csinibaba Táncdalfesztivál, Scooter, a Papa Roach és a Trivium, az A Perfect Circle, Mac DeMarco, Horváth Tamás, OG Fluor, az IDLES, Mehringer, Marilyn Manson, Moby, a Heaven Street Seven, a Bagossy Brothers Company, a Bëlga és Parov Stelar.

A Budapest Park célja, hogy jövőre is olyan élményeket kínáljon, amelyek valódi örömöt és felszabadultságot adnak, és amelyekből azok a bizonyos felejthetetlen Park-mosolyok születnek.

Fotó: Budapset Park - Bódis Krisztián

[2025.12.10.]

