2025. december 16. | kedd | Etelka, Aletta nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Ismét Budapesten a kanadai énekes-dalszerző - Jonathan Roy az A38 Hajón
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH
A trip-hop legenda, Tricky újra Budapesten
Az IST IST Budapesten is bemutatja új lemezét
A brit metal színtér élharcosa, a Malevolence Budapestre érkezik
Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben
Budapestre érkezik Johnny Rotten bandája, a Public Image Ltd
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

Januárban Budapesten érkezik a Marsh

A melodikus house színtér egyik kiemelkedő tehetsége, Thomas Marshall – azaz Marsh – lenyűgöző helyszíneken rögzített streamjeiről ismert, amelyet milliók néznek meg minden alkalommal. Marsh zenéje egyedien érzelmes, ugyanakkor lüktetésével kellemesen megmozdít és hiteti el velünk, hogy éppen ismeretlen és gyönyörű tájakon kalandozunk. Marsh hamarosan Budapestre is szervez expedíciót, amelyhez mi is csatlakozhatunk január 30-án, az Akvárium Klubban.

Marsh tinédzserkori rajongása az érzelmileg gazdag, 2000-es évek eleji trance iránt, valamint az olyan crossover drum & bass előadók zeneisége, mint a Pendulum, mind inspirációként szolgáltak számára. Ezeket a különböző hatásokat egy magával ragadó és lélekkel teli, jellegzetes stílussá sűrítette. Mindeddig három albumot jelentett meg, dalait millióan játszották le a különböző platformokon. Olyan legendás kiadóknál jelentek meg zenéi, mint a Spectrum, az Anjunadeep, az Armada, a Last Night On Earth, a Bedrock, a Cercle, a SHÈN és a Warner Music.

Marsh a DJ-k új generációjának egyik meghatározó alakjává vált, aki a progresszív house úttörőinek — például Eric Prydznek és Sashának — nyomdokaiba léphet. A világ legnevesebb helyszínein és fesztiváljain lépett fel, többek között a londoni Drumshedsben és fabricban, a Brooklyn Mirage-ban (NYC), a Space Miamiban, a Hï Ibizán, a Tomorrowlanden, a Creamfieldsen és még sok más ikonikus helyen.

Marsh saját YouTube-csatornáján negyedévente sugároz streameket, ahol lenyűgöző helyszíneken zenél a világ körül – legyen szó kastélyról, tengerpartról vagy éppen egy vonatról, amely Észak-Wales festői tájain robog végig. A streamjeit már több mint 10 millióan látták és inspirációként szolgálnak rajongóinak, akik csak „Marshansnak” nevezik magukat.

Marsh teljes, kompromisszummentes szenvedéllyel viszonyul mesterségéhez: teljes beleélés, abszolút odaadás és totális elköteleződés jellemzi, hiszen számára ez jóval több, mint karrier. Sokkal inkább hivatás, munka helyett szerelem, egy életen át dédelgetett ambíció megvalósulása. Éppen ezért minden fellépésében teljes szívvel benne van, erről pedig mi is megbizonyosodhatunk január 30-án, az Akvárium Klubban.

Jegyek

Fotó: Live Nation - Dan Medhurst

[2025.12.15.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Megvan a Megasztár 2025 nyertese
Szebényi Dániel koncert lett életem legjobb koncertje?
"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
Újabb énekes esett ki az X-faktorból november 29-én
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Lenny Kravitz újra Budapesten
Remek lehetőség gyerekeknek
A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon!
Pulcsi helyett karácsonyra!
Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák
Kalapács József és az Akusztika dalpremier: Jót ne várj - Előrendelhető a új nagylemez
Ütősnek, pörgősnek, szórakoztatónak kell lennie
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Nem egy klasszik Hard Rock album lesz, annyi szent...
Koncertműsort hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok
Cukik és hogy hörögnek - A Hanabie. zúzott ismét Budapesten
A családon belüli erőszak transzgenerációs traumáját dolgozza fel a Láthatáron Csoport a Szkénében

Végre nálunk zúzott a coldrain
Az év tökéletes lezárása volt számomra a coldrain koncert,...

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
November 29-én...
Egy bizarr elme örök ragyogása
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk
A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
beszámolók még