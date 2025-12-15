Januárban Budapesten érkezik a Marsh

A melodikus house színtér egyik kiemelkedő tehetsége, Thomas Marshall – azaz Marsh – lenyűgöző helyszíneken rögzített streamjeiről ismert, amelyet milliók néznek meg minden alkalommal. Marsh zenéje egyedien érzelmes, ugyanakkor lüktetésével kellemesen megmozdít és hiteti el velünk, hogy éppen ismeretlen és gyönyörű tájakon kalandozunk. Marsh hamarosan Budapestre is szervez expedíciót, amelyhez mi is csatlakozhatunk január 30-án, az Akvárium Klubban.

Marsh tinédzserkori rajongása az érzelmileg gazdag, 2000-es évek eleji trance iránt, valamint az olyan crossover drum & bass előadók zeneisége, mint a Pendulum, mind inspirációként szolgáltak számára. Ezeket a különböző hatásokat egy magával ragadó és lélekkel teli, jellegzetes stílussá sűrítette. Mindeddig három albumot jelentett meg, dalait millióan játszották le a különböző platformokon. Olyan legendás kiadóknál jelentek meg zenéi, mint a Spectrum, az Anjunadeep, az Armada, a Last Night On Earth, a Bedrock, a Cercle, a SHÈN és a Warner Music.

Marsh a DJ-k új generációjának egyik meghatározó alakjává vált, aki a progresszív house úttörőinek — például Eric Prydznek és Sashának — nyomdokaiba léphet. A világ legnevesebb helyszínein és fesztiváljain lépett fel, többek között a londoni Drumshedsben és fabricban, a Brooklyn Mirage-ban (NYC), a Space Miamiban, a Hï Ibizán, a Tomorrowlanden, a Creamfieldsen és még sok más ikonikus helyen.

Marsh saját YouTube-csatornáján negyedévente sugároz streameket, ahol lenyűgöző helyszíneken zenél a világ körül – legyen szó kastélyról, tengerpartról vagy éppen egy vonatról, amely Észak-Wales festői tájain robog végig. A streamjeit már több mint 10 millióan látták és inspirációként szolgálnak rajongóinak, akik csak „Marshansnak” nevezik magukat.

Marsh teljes, kompromisszummentes szenvedéllyel viszonyul mesterségéhez: teljes beleélés, abszolút odaadás és totális elköteleződés jellemzi, hiszen számára ez jóval több, mint karrier. Sokkal inkább hivatás, munka helyett szerelem, egy életen át dédelgetett ambíció megvalósulása. Éppen ezért minden fellépésében teljes szívvel benne van, erről pedig mi is megbizonyosodhatunk január 30-án, az Akvárium Klubban.

Fotó: Live Nation - Dan Medhurst

