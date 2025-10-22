2025. október 22. | szerda | Előd nevenapja
 
Újra lesz Dáridó Lajcsival? Ezt lehet tudni jelenleg!

Újjáéled a legenda Galambos Lajcsival: Újra itt a Dáridó! – fergeteges előszilveszteri buli az UP Rendezvénytéren

 

 

Mostanában egyre többször kérdezgették Galambos Lajcsit, lesz-e még Dáridó, amely egykor milliókat szegezett a tévé képernyője elé. Most végre megtörte a csendet és elárulta, újra itt a Dáridó, ráadásul élőben, szilveszter előtt egy nappal.

Galambos Lajcsi újult erővel áll színpadra azzal a produkcióval, amely egykor milliók kedvence volt és a sok rajongó érdeklődő üzenete azt bizonyítja, hogy még mindig az. A sok rossz már a múlté és új korszak kezdődött az életében.

Ennek egyik nagyon fontos állomása lesz, amikor december 30-án Budapesten, az UP Rendezvénytéren újjáéled a legendás élő Dáridó, ahol egy fergeteges előszilveszteri buli részesei lehetnek a rajongók és mulatni vágyók Galambos Lajcsival és zenekarával. Az Újra itt a Dáridó! cím nem véletlen: Lajcsi visszahozza a legendás műsor hangulatát. Felcsendülnek a jól ismert slágerek és persze megszólal a trombita is.

A műsor igazi különlegességet is tartogat, hiszen Lajcsi mellett színpadra lép Südi Iringó is, aki a Dancing With The Stars-ban táncolt volna a zenésszel, de Lajcsi nem tudott elmenni a műsor felvételére akkor „bezártsága” miatt. Most viszont ezt bepótolják Lajcsival, sőt közös táncuk után Iringó meglepetéssel is készül partnerével.

A legenda újraéled...

Lajcsi és a Dáridó legendának számítanak Magyarországon, amelynek története a kilencvenes évek elején kezdődött, amikor megjelentetett két kazettát mulatós dalokkal és örökzöld dallamokkal. Az igazi siker akkor robbant be Lajcsi életébe, amikor 1997 szilveszterén a TV2 műsorára tűzte a Szilveszteri Dáridót, majd következő év áprilisában felvették az első igazi Dáridót, egy osztrák kiskocsmára emlékeztető díszletben, tangóharmonikás zenekarral, a távolban kéklő tó párába vesző hegyekkel. Itt futott be igazán Zámbó Jimmy is és több ismert hazai művész, ez lett a hazai televíziózás egyik legsikeresebb produkciója. Később a műsor az MTV-hez került, ahol Szuperbuli néven folytatódott, majd a 2010-es években a Muzsika TV-n is látható volt egy ideig. A nézők azóta is hiányolják, ezért is lehetünk biztosak abban, hogy december 30-án elképesztő hangulat vár mindazokra, akik eljönnek az UP Rendezvénytérre.

Lajcsi köszöni jól van

Galambos Lajcsi sok megpróbáltatáson ment keresztül az elmúlt években, de most már szemmel láthatóan újra a régi formájában van: egészségi állapota is sokkal jobb lett és lélekben is sokat gyógyult. Szinte teljesen újjászületett, testi és lelki átalakulása kifejezetten látványos. Mindezért persze sokat tett is és a sors is segített neki ebben: felesége elvesztése után új társra lelt és egészségéért is sokat tesz: rendszeresen sportol és odafigyel a táplálkozására.

- Tényleg jól érzem magam a bőrömben. Elengedtem a múltat, nem rágódom a rossz dolgokon. A pozitív szemlélet visz előre és hangoztatja, hogy öreg testben is fiatal a lélek – mondta és ez valóban látszik is rajta.
 

[2025.10.22.]

