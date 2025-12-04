2025. december 4. | csütörtök | Borbála, Barbara nevenapja
 
5 generációnyi slágerrel indul a Csináljuk a fesztivált! 5. évada

Hatvan slágerrel és közel száz sztárfellépővel tér vissza a képernyőre a Csináljuk a fesztivált!

A válogató adások az 1915-2025 közötti időszak sikerdalait vonultatják fel és garantáltan táncra perdítik a Duna nézőit. A korszakokon és műfajokon átívelő showműsor első adása 110 évet ugrik vissza az időben, és ötven év slágeréből válogat. A közönség elmerülhet az operettek világában és évezheti a korabeli filmslágereket is. Az ötödik évad újdonsága, hogy a zsűritagok az „aduász” aranygombbal az elődöntőbe juttathatják kedvencüket.

Az ötös szám ihlette új évadban 5 nemzedék legjobb magyar slágerei élednek újjá hazánk népszerű előadóművészeivel. A zsűriben ismét helyet foglal az ország kedvenc házaspárja, a könnyűzenei legenda, az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes, Korda György, valamint duettpartnere és felesége, a Fonogram-díjas énekes, Balázs Klári. A musicalek sztárja, a Jászai Mari-, eMeRTon- és Honthy-díjas Janza Kata immár harmadik alkalommal értékeli a versenydalokat. A sokoldalú előadóművész, az eMeRTon- és Fonogram díjas színművész, énekes, zenei producer, rendező Bereczki Zoltán másodjára zsűrizik. Újdonság, hogy az ítészek egyéni döntése átrajzolhatja a versenyt, hiszen új elemmel, az aranygombbal bármelyikük, bármikor, bármelyik dalt továbbjuttathatja, de csak egyszer a válogatók során.

Az első adásban az 1915-1965 közötti felejthetetlen dallamok csendülnek fel népszerű előadók produkciójaként. Több mint egy évszázadot utazhatnak vissza a nézők Füredi Nikolett és Szentmártoni Norman produkciójával, Kálmán Imre világhírű operettjéből, a Csárdáskirálynőből elevenedik meg a Te rongyos élet. Bánovits Vivianne és László Attila a ’30-as éveket idézi meg az Egy csók és más semmiből az Egy kis édes félhomályban segítségével. Egy évtizedet ugorva, de még az operetteket éltetve, Dancs Annamari és Kocsis Dénes párosa viszi színpadra a Tokaji Aszúból a Maga nős ember című kuplét.

Az 1930-as évek egyik örökzöld táncdalát Bagi Iván varázsolja színpadra, előadásában csendül fel A muzsikusnak dalból van a lelke. A hangulatot egy másik tangóval, az Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát című slágerrel pezsdíti fel Incze József. Peller Károly pedig arra bíztat, hogy: Szívbajok ellen, kisasszony, szedjen tangót.

Hyppolit, a lakáj sikerdala a Köszönöm, hogy imádott Kiss Enikő és Nádor Dávid produkciójaként hallható. A korszak filmslágerei közül nem hiányozhatnak a Csinibabából is ismert Különös éjszaka volt, valamint az Illés klasszikusa, a Táskarádió. Előbbit Bátyai Éva, míg utóbbit Kirchknopf Gergő és a Fool Moon énekli. A 60-as években Korda György előadásában slágerré vált Szeretni kell című szerelmi vallomást Gájer Bálint adja elő.

A házigazdák ez alkalommal is Rókusfalvy Lili és Fodor Imre. Mellettük Tótfalusi Fannival is találkozhatnak a nézők, az Önök kérték és a SzerencseSzombat műsorvezetője exkluzív online interjúkkal jelentkezik a színpad mögül, a műsor hivatalos közösségi média felületein. Az adást követően indul a Kulissza kibeszélő podcast, a fellépők és a dalok eredeti előadói, szerzői részvételével és együtt idézik fel a slágerekkel kapcsolatos élményeiket. 

A Duna magyar slágerektől pezsgő első adása előtti este, december 5-én a nézők bepillanthatnak a kulisszák mögé, láthatják hazánk egyik legnagyobb showműsorának előkészületeit.

Csináljuk a fesztivált! 5. évad – december 6-tól a Dunán.

[2025.12.04.]

