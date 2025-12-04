Csiszár Imre rendezésében látható a Máli néni Miskolcon

November 29-én mutatta be a Miskolci Nemzeti Színház Füst Milán komédiáját, a Máli nénit.

A szép és rejtélyes Margit kisasszony szerepében Mikita Dorka Júliát láthatja a közönség, a vezérigazgatót Gáspár Tibor, fiát Tegyi Kornél, a vállalat könyvelőjét pedig Tóth Dominik alakítja. Ők mindhárman szerelmükkel ostromolják a lányt, egymás előtt is titkolva vonzalmukat. A vezérigazgató lánya, Tilda (Rudolf Szonja) is fényt derítene Margit szándékaira, hiszen a következmények súlyosan befolyásolhatják nemcsak a család, de az ő jövőjét is... És akkor jön Máli néni (Seres Ildikó), aki így mutatkozik be: „Egy szegény rokon. Valaha jómódban, most tönkremenve. Ilyen a világ, kérem.” Máli nénit egyetlen szándék mozgatja, hogy minél több pénzt csikarjon ki gazdag hozzátartozóiból.

Az előadás rendezője, Csiszár Imre Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész –aki 1979 és 1991 között a színház művészeti vezetője majd igazgatója volt – elmondta: „Különleges komédia ez, melyben a nevetés és a vicces, furcsa szituációk közben mindvégig ott lebeg a színpad és a szereplők fölött az elképesztően nehéz sorsok drámája. A figurák, akár a ma embere, meg vannak zavarodva, annyi hatás éri őket, hogy nem tudnak eligazodni az őket körülvevő világban. Egyeseknek anyagi problémái vannak, míg mások lelki, szerelmi nehézséggel küzdenek, amelyekből nem látják a kiutat. Ezek megoldására lép színre egy szinte mesebeli alak, Máli néni, akihez tanácsért fordulnak a szereplők. Máli néni nem varázslatos lény, hanem egy ízig-vérig pesti öregasszony, aki rendkívüli beleérző képességekkel rendelkezik, megéli a többiek problémáit és próbálja jó tanácsokkal ellátni őket, amiért persze megfelelő honoráriumra is számít…”

A rendező szerint a legcsodálatosabb a műben, hogy bármilyen változtatás nélkül is minden szava aktuális, és azonnal átültethető a mai világra. Reméli, hogy nem csak a nevetés öröme ragadja majd meg a közönséget, hanem el tudnak vinni magukkal ezekből a furcsa helyzetekből valamit, ami gondolatokat ébreszthet, és amiről otthon is tudnak majd beszélgetni.

Csiszár Imre elmondta: „Nosztalgikus érzések kerítettek hatalmukba az elmúlt egy hónap alatt, hisz több mint tíz évet töltöttem a Miskolci Nemzeti Színházban. Minden folyosóról, teremről eszembe jut egy emlék. Nagyon jó újra itt lenni, hisz az egész színháznak különlegesen jó atmoszférája van. Gáspár Tiborral már dolgoztam együtt, de a legtöbb művésszel a darab próbái alatt találkoztam először, és rendkívül tehetségesnek tartom a fiatal kollégákat, akikkel öröm volt a közös munka.”

Seres Ildikó, az előadás címszereplője is megosztotta velünk emlékeit és mesélt Máli néni karakteréről:

„Éppen negyven éve találkoztam először Csiszár Imrével, amikor a Calais-i polgárokat rendezte Győrben. Pályakezdőként két mondatom volt a darabban, de erre a két mondatra még most is emlékszem! („Hat boldogtalan!... Meghalunk, semmi kétség!”)

Amikor Miskolcra szerződtem, rengeteget hallottam a legendás Csiszár évekről, és bár a kétezres években ismét rendezett nálunk néhány előadást (Mózes, Don Juan, Gőzben, A vihar kapujában), mégsem dolgoztunk együtt.

Az, hogy most egy ilyen nagy szerepet osztott rám, óriási öröm, de persze nagy felelősség is. Máli néni karakteréhez hasonlót még nem is játszottam. Talán Dolly Levi (Hello, Dolly!) és Golde (Hegedűs a háztetőn) jellemében voltak olyan vonások, amik Máli néniben fellelhetők, csakhogy ez most prózai főszerep!

Máli néni nagy „Spieler”. Alaposan ismeri az embereket és az életet. Másodpercek alatt alkalmazkodik az új helyzetekhez, mindig kivágja magát. Pontosan tudja, kinek mit kell mondania az adott pillanatban, hogy az úgy reagáljon, ahogy az Máli néni terveinek legoptimálisabb. Bár alaposan megkopasztja a gazdag rokonságot, mégsem tudunk rá haragudni, mert közben addig kavarja a lapokat, amíg meg nem oldódik minden szereplő sorsa.”

Az előadás díszletét Szlávik István Jászai-díjas, Érdemes művész tervezte, míg a korhű jelmezek Szakács Györgyi Kossuth- és Jászai-díjas jelmeztervező munkáját dicsérik.

Jegyvásárlás



Miskolci Nemzeti Színház

Fotó: Miskolci Nemzeti Színház - Gálos Mihály Samu

[2025.12.04.]