Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben

A Witch Fever tavaly Cassyette vendégeként már bemutatkozott a budapesti közönség előtt, most pedig a csaj punk banda újra seprűre pattan, hogy boszorkányos ügyességgel kifőzött punk muzsikájukkal babonázzanak meg bennünket április 22-én, a Dürer Kertben.

A Witch Fever bájitalában kotyog egy kevés a Black Sabbath baljós sötétségéből, a Savages monokróm posztpunkjából és a Nirvana Bleach-korszakának piszkos lélegzetvételéből. A manchesteri négyes így kapott főzete kifejezetten erőteljes és képesek bárkit kiütni vele.

A Witch Fever nem hagyja magát nemi vagy műfaji korlátok közé szorítani, tagjai – Amy, Alex, Alisha és Annabelle – mindig is szembeszálltak a társadalom elvárásaival. Most pedig zenekarként sem tesznek másként. Debütáló albumuk, a Congregation határok nélküli punk hangzása új korszakot nyit a keményzene történetében, amely bárki számára elérhető, agresszív, és hallgatása remek módja annak, hogy kieresszük a gőzt. A zenekar az elmúlt időszakban olyan előadókkal turnézott, mint a Biffy Clyro, az IDLES, a My Chemical Romance, Poppy és a Cassyette – aki előtt Budapesten is felléptek -, októberben pedig megjelentették második lemezüket is, a Fevereatent. Az új lemez sötét és borongós, akár a téli éjszakák, bizonyítva, hogy ezek a boszorkányok bizony még csak most merültek bele igazán a sötét fortélyokba. A lemezről a zenekar így nyilatkozott: „Míg a debütáló albumunk, a Congregation közvetlenül azzal foglalkozott, milyen volt felnőni egy karizmatikus keresztény gyülekezetben, a Fevereaten egy lépést hátrábbról, inkább a vallási trauma finomabb rétegeiben találja meg a horrort, valamint a mentális egészséggel való küzdelmekben, a kapcsolatokban és abban, milyen, amikor az ember közelít a harminchoz egy világban, amely önmagát falja fel. Bár a lemez helyenként sötét és könyörtelen, másutt szívből jövő és örömteli. Nem veszi magát túl komolyan, és arra kér, hogy nehéz időkben is találd meg az izgalmat az életben.”

Budapesti konventjükre mi is hivatalosak vagyunk április 22-én, a Dürer Kertbe.

[2025.12.13.]