2025. december 13. | szombat | Luca, Otília nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
A Perfect Circle koncert először Magyarországon
Mac DeMarco a Budapest Parkba is elhozza új lemezét
Ismét Budapesten a kanadai énekes-dalszerző - Jonathan Roy az A38 Hajón
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH
A trip-hop legenda, Tricky újra Budapesten
Az IST IST Budapesten is bemutatja új lemezét
A brit metal színtér élharcosa, a Malevolence Budapestre érkezik
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben

A Witch Fever tavaly Cassyette vendégeként már bemutatkozott a budapesti közönség előtt, most pedig a csaj punk banda újra seprűre pattan, hogy boszorkányos ügyességgel kifőzött punk muzsikájukkal babonázzanak meg bennünket április 22-én, a Dürer Kertben.

A Witch Fever bájitalában kotyog egy kevés a Black Sabbath baljós sötétségéből, a Savages monokróm posztpunkjából és a Nirvana Bleach-korszakának piszkos lélegzetvételéből. A manchesteri négyes így kapott főzete kifejezetten erőteljes és képesek bárkit kiütni vele.

A Witch Fever nem hagyja magát nemi vagy műfaji korlátok közé szorítani, tagjai – Amy, Alex, Alisha és Annabelle – mindig is szembeszálltak a társadalom elvárásaival. Most pedig zenekarként sem tesznek másként. Debütáló albumuk, a Congregation határok nélküli punk hangzása új korszakot nyit a keményzene történetében, amely bárki számára elérhető, agresszív, és hallgatása remek módja annak, hogy kieresszük a gőzt. A zenekar az elmúlt időszakban olyan előadókkal turnézott, mint a Biffy Clyro, az IDLES, a My Chemical Romance, Poppy és a Cassyette – aki előtt Budapesten is felléptek -, októberben pedig megjelentették második lemezüket is, a Fevereatent. Az új lemez sötét és borongós, akár a téli éjszakák, bizonyítva, hogy ezek a boszorkányok bizony még csak most merültek bele igazán a sötét fortélyokba. A lemezről a zenekar így nyilatkozott: „Míg a debütáló albumunk, a Congregation közvetlenül azzal foglalkozott, milyen volt felnőni egy karizmatikus keresztény gyülekezetben, a Fevereaten egy lépést hátrábbról, inkább a vallási trauma finomabb rétegeiben találja meg a horrort, valamint a mentális egészséggel való küzdelmekben, a kapcsolatokban és abban, milyen, amikor az ember közelít a harminchoz egy világban, amely önmagát falja fel. Bár a lemez helyenként sötét és könyörtelen, másutt szívből jövő és örömteli. Nem veszi magát túl komolyan, és arra kér, hogy nehéz időkben is találd meg az izgalmat az életben.”

Budapesti konventjükre mi is hivatalosak vagyunk április 22-én, a Dürer Kertbe.

Jegyek

[2025.12.13.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Megvan a Megasztár 2025 nyertese
Bravó! Magyar zenei sikerek Amerikában
"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
Újabb énekes esett ki az X-faktorból november 29-én
Remek lehetőség gyerekeknek
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
A OneRepublic ismét meghódítja Budapestet
A családon belüli erőszak transzgenerációs traumáját dolgozza fel a Láthatáron Csoport a Szkénében
Cukik és hogy hörögnek - A Hanabie. zúzott ismét Budapesten
János vitéz 150 - jubileumot ünnepelt a Déryné Társulat

Végre nálunk zúzott a coldrain
Az év tökéletes lezárása volt számomra a coldrain koncert,...

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
November 29-én...
Egy bizarr elme örök ragyogása
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk
A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
beszámolók még