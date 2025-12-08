Az IST IST Budapesten is bemutatja új lemezét

Az IST IST új lemezével tér vissza Budapestre: a manchesteri poszt-punk csapat február 6-án jelenteti meg vadonatúj, Dagger című nagylemezét, az album hírével párhuzamosan pedig bejelentették tavaszi brit és európai turnéjukat. Az IST IST március 19-én, a Dürer Kertben mutatja be új lemezét magyar rajongóinak.

A Dagger a zenekar ötödik nagylemeze lesz, a 2024-ben megjelent, a kritikusok által is sokat dicsért TOP 10-es Light A Bigger Fire című album folytatása. Az új megjelenést egy 24 állomásos brit és európai turné követi majd. Az IST IST legutóbbi anyagát nálunk is bemutatta, a turné lezárása után pedig nem sokat vesztegették az idejüket: „Amint visszaértünk a 2024 végi európai turnéról, azonnal elkezdtünk dolgozni az albumon. A turnéról hozott lendület hatalmas: még benne vagy a koncert-üzemmódban, így az ilyenkor írt zenék általában sokkal zsigeribbek. Sodródsz az árral, kevésbé vagy módszeres. Ennek a végeredménye egy olyan dalgyűjtemény, amely eleve készen áll a színpadra.”

Az IST IST tehát nagy ambíciókkal vágott neki a következő időszaknak és felkeresték a neves producert, Joe Crosst (Hurts, Courteeners, Slow Readers Club), hogy segítsen életre hívni az elképzeléseiket. A korábbi közös munka során kialakult kémia gyorsan újraéledt és hamar valami különleges kezdett formát ölteni. Andy Keating basszusgitáros így idézi fel: „Szerettünk volna bátrabb és harsányabb döntéseket hozni a felvételek során. Elsősorban magunknak akartuk elkészíteni ezt a lemezt. Nem volt más célunk, csak elkapni a turné utáni energiát és olyan zenét játszani, amit mi magunk is szeretünk hallgatni. Ennek eredménye a debütáló Architecture óta a legdirektebb albumunk”.

A vezető kislemez és az album nyitódala, az I Am The Fear remekül példázza ezt az új irányt: egy elektromos erejű monstrum, pulzáló szintetizátorokkal, csapongó basszusvonalakkal és rétegzett gitárhangzással. Bár az IST IST sötét és karakteres hangzásának lényege megmaradt, a 10 dalból álló albumon rengeteg új hatás és inspiráció tűnik fel, újradefiniálva a zenekar határait.

Miközben a Dagger újabb monumentális előrelépést jelent a zenekar számára önbizalom, kontroll és megvalósítás terén, a rajongók megnyugodhatnak: mindez nem járt a banda alapelveinek feladásával. A teljes egészében saját finanszírozásban készült, és teljesen függetlenül, a saját Kind Violence Records kiadójukon keresztül megjelenő album öt lemez után is tükrözi azt a DIY-szemléletet, amely az első naptól kezdve a zenekar DNS-ének része.

