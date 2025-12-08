2025. december 11. | csütörtök | Árpád nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Marcus & Martinus vadiúj show-jával tér vissza Budapestre
Jövőre a White Lies koncertezik a Dürer Kertben
Újra Magyarországon az amerikai death metal banda - Obituary a Dürer Kertben
Meghitt pillanatok, tánc és mulatság Sir Tom Jones koncertjén
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját
Mac DeMarco a Budapest Parkba is elhozza új lemezét
Ismét Budapesten a kanadai énekes-dalszerző - Jonathan Roy az A38 Hajón
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH
Lenny Kravitz újra Budapesten
A trip-hop legenda, Tricky újra Budapesten
Marilyn Manson 9 év után ismét Budapesten
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

Az IST IST Budapesten is bemutatja új lemezét

Az IST IST új lemezével tér vissza Budapestre: a manchesteri poszt-punk csapat február 6-án jelenteti meg vadonatúj, Dagger című nagylemezét, az album hírével párhuzamosan pedig bejelentették tavaszi brit és európai turnéjukat. Az IST IST március 19-én, a Dürer Kertben mutatja be új lemezét magyar rajongóinak.

A Dagger a zenekar ötödik nagylemeze lesz, a 2024-ben megjelent, a kritikusok által is sokat dicsért TOP  10-es Light A Bigger Fire című album folytatása. Az új megjelenést egy 24 állomásos brit és európai turné követi majd. Az IST IST legutóbbi anyagát nálunk is bemutatta, a turné lezárása után pedig nem sokat vesztegették az idejüket: „Amint visszaértünk a 2024 végi európai turnéról, azonnal elkezdtünk dolgozni az albumon. A turnéról hozott lendület hatalmas: még benne vagy a koncert-üzemmódban, így az ilyenkor írt zenék általában sokkal zsigeribbek. Sodródsz az árral, kevésbé vagy módszeres. Ennek a végeredménye egy olyan dalgyűjtemény, amely eleve készen áll a színpadra.”

Az IST IST tehát nagy ambíciókkal vágott neki a következő időszaknak és felkeresték a neves producert, Joe Crosst (Hurts, Courteeners, Slow Readers Club), hogy segítsen életre hívni az elképzeléseiket. A korábbi közös munka során kialakult kémia gyorsan újraéledt és hamar valami különleges kezdett formát ölteni. Andy Keating basszusgitáros így idézi fel: „Szerettünk volna bátrabb és harsányabb döntéseket hozni a felvételek során. Elsősorban magunknak akartuk elkészíteni ezt a lemezt. Nem volt más célunk, csak elkapni a turné utáni energiát és olyan zenét játszani, amit mi magunk is szeretünk hallgatni. Ennek eredménye a debütáló Architecture óta a legdirektebb albumunk”.

A vezető kislemez és az album nyitódala, az I Am The Fear remekül példázza ezt az új irányt: egy elektromos erejű monstrum, pulzáló szintetizátorokkal, csapongó basszusvonalakkal és rétegzett gitárhangzással. Bár az IST IST sötét és karakteres hangzásának lényege megmaradt, a 10 dalból álló albumon rengeteg új hatás és inspiráció tűnik fel, újradefiniálva a zenekar határait.

Miközben a Dagger újabb monumentális előrelépést jelent a zenekar számára önbizalom, kontroll és megvalósítás terén, a rajongók megnyugodhatnak: mindez nem járt a banda alapelveinek feladásával. A teljes egészében saját finanszírozásban készült, és teljesen függetlenül, a saját Kind Violence Records kiadójukon keresztül megjelenő album öt lemez után is tükrözi azt a DIY-szemléletet, amely az első naptól kezdve a zenekar DNS-ének része.

Jegyek

[2025.12.08.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

X-faktor 2025 - ők búcsúztak november 22-én
Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Bravó! Magyar zenei sikerek Amerikában
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Hóban ébred majd az ünnep - Csondor Kata nagykoncerttel ünnepel
"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
A OneRepublic ismét meghódítja Budapestet
Ünnepi zenei élmény érkezik a Magyar Színházba - Show Violina: Karácsony
Remek lehetőség gyerekeknek
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
“Örökké nem lehet sötét…” - megérkezett a Fényt!
A varázslatos kiállítás hamarosan Szentendrére érkezik
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák
A családon belüli erőszak transzgenerációs traumáját dolgozza fel a Láthatáron Csoport a Szkénében
Cukik és hogy hörögnek - A Hanabie. zúzott ismét Budapesten
János vitéz 150 - jubileumot ünnepelt a Déryné Társulat

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
November 29-én...

Egy bizarr elme örök ragyogása
Mi az? Mindennel szembe megy, amit manapság bármennyire is...
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk
A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
A MONO visszatért Budapestre - megnéztük
beszámolók még