A trip-hop legenda, Tricky újra Budapesten

Tricky az elmúlt évtizedek egyik leginnovatívabb és legbefolyásosabb művésze, a trip-hop műfaj egyik úttörője, aki sötét élményeit oltja muzsikájába. Tricky 2026-ban ismét visszatér a színpadra újonnan megalkotott show-jával, amelyet Budapestre is elhoz június 9-én, az A38 Hajóra.

Tricky, azaz Adrian Nicholas Matthews Thaws Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorából végül a zene jelentette a menekülést: először a Wild Bunch-ban kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, melynek első lemezén Tricky is otthagyta kéznyomát. A zenekarból hamarosan kivált és szólókarrierbe kezdett, 1995-ben kiadva debütáló albumát. Tricky a kezdetektől a bristoli underground szcéna egyik meghatározó alakja volt, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője. Dalait múltja miatt egyfajta sötét atmoszféra lengi be. Tricky mindeddig 14 nagylemezt jelentett meg, a legutóbbit 2020-ban Fall To Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Gravediggaz, Alanis Morissette, Grace Jones és PJ Harvey.

Művészi tehetsége vitathatlan, maga David Bowie is a rajongói közé tartozott, aki Tricky egyedi látásmódját és félelem nélküli kreativitását dicsérte. Jövő évi turnéjára repertoárjának merész újragondolását ígéri, az izgalmas utazásra pedig mi is vele tarthatunk június 9-én az A38 Hajón.

[2025.12.01.]