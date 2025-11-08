2025. november 10. | hétfő | Réka nevenapja
 
Mac DeMarco a Budapest Parkba is elhozza új lemezét

Mac DeMarco a mindig laza és barátságos antipopsztár, aki általa csak jizz-jazznek nevezett lo-fi zenéjével vette le a lábáról mind a zenerajongókat, mind a kritikusokat. Nálunk utoljára 2017-ben járt a Sziget Fesztiválon, most azonban eddigi legnagyobb magyarországi önálló koncertjére készül nemrég kiadott új lemezével június 23-án, a Budapest Parkban.

Mac DeMarco egy igazán üdítő jelenség a zeneiparban: nagy allűröktől mentes, laza és barátságos figura, mint ha csak a szomszéd srác lépne színpadra, azonban ahogy kiér a közönség elé, apait-anyait belead és varázsolja el a nézőket dalaival. Mac DeMarco augusztusban adta ki hatodik nagylemezét, a Guitart, amelynek turnéja szerte Európában és Amerikában is teltházas lett. A Guitar című albumot teljes egészében 2024-ben írta és rögzítette los angelesi otthonában. A masterelést kivéve - amelyet David Ives végzett -, Mac egyedül készítette el a teljes albumot a dalszerzéstől kezdve a keverésen át egészen a borítófotózásig. Mac így nyilatkozott róla: „Úgy gondolom, hogy a Guitar a lehető leghitelesebb képet adja arról, hol tartok ma az életemben. Örülök, hogy megoszthatom ezt a zenét, és alig várom, hogy minél több helyen eljátszhassam ezeket a dalokat.”

A sorhoz jövőre pedig Budapest is csatlakozik, így 9 év kihagyás után újra élőben hallgatjuk őt és zenekarát június 23-án, a Budapest Parkban.

[2025.11.08.]

