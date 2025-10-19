2025. október 20. | hétfő | Vendel nevenapja
 
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre

Gondtalan nyarak nosztalgiája a barátokkal a folyóparton, álomszerű képek és atmoszférikus szintik találkoznak orbit dalaiban, aki ezeket a pillanatokat ragadja meg hamarosan érkező debütáló lemezében is. A fiatal német producer a kisvárosi hangulatból és a természetből szőtt álomvilágát Budapestre is elhozza február 8-án, a Dürer Kertbe.

 „Amikor lehunyom a szemem és elengedem magam, újra ott vagyok. Azon a végtelen nyári napon, amikor a levegő remeg, és a barátaim a folyópartra hívnak.”  - Ezzel az emlékkel indul orbit november 14-én érkező Countless Feelings But So Few Words című debütáló albuma.

Fél évtizednyi élmény és felemelő találkozások után Marcel Heym, azaz orbit bejelentette régóta várt első albumát, amely 2025 őszén jelenik meg és 2025/26 telén Small Town Friends on Europe Tour címmel turnéra is indul vele. Az albummal lezárul az a nosztalgikus, felnövéstörténet, amelyet orbit 2020-ban a Perspectives című dalával indított el – érzelmes búcsú egy érzéstől, amely eddig végigkísérte művészetét.

A Countless Feelings But So Few Words szimbolikusan véget vet egy hosszú nyárra való visszatekintésnek, személyes reflexió a felnőtté válásról és búcsú egy olyan életszemlélettől, amely addig formálta a fiatal zenész művészi világát.

Orbit egy olyan korszakra tekint vissza, amelyben ő és barátai egyre szélesebb köröket járhattak be: Észak-Németországtól indulva Európán át egészen a legendás Burning Man Fesztiválig a nevadai sivatagban.

Öt év telt el azóta, hogy a ma harmincéves producer, Marcel, útjára indította az orbit projektet. Marcel a húszas évei elején Berlinbe költözött, hogy ott dolgozzon zenei producerként – de a nagyváros zaja nem hozta meg azt, amit keresett. Visszatért hát szülővárosába, a Weser folyó partjára, a természetbe, a barátai közé. Végül itt találta meg a nyugalmát és a művészi szabadságát. Így született meg egy olyan projekt, amely organikusan, sietség nélkül nőhetett fel.

És pontosan így is szól: intim akusztikus hangzások, álomszerűen torzított ének és atmoszférikus szintik – orbit így talált rá arra az útra, ahogyan belső álomvilágát összekapcsolhatja a kisvárosi benyomásokkal. A Perspectives és Friday Night dalok világszintű figyelmet hoztak számára, orbit univerzuma pedig lassan, de biztosan bővült: rajongói közösségekkel, fesztiválfellépésekkel és nemzetközi turnékkal.
2024-ben barátjával, Parra for Cuva-val turnézott az USA-ban előzenekarként.

A kezdetektől fogva fontos része volt a projektnek a kollektív szellem, a kis koncertek szervezésétől a saját merch megtervezéséig. Így szervezte meg DIY koncertjeit tavaly Mexikóban is, az orbit-közösség tagjaival, részben FaceTime-on, részben Instagramon keresztül. Orbit ötvözi a tudatosságot és a kalandvágyat, és a nemzetközi sikerek ellenére is megmaradt szenvedélyből született, DIY alapú projektnek – saját építésű díszletekkel, kézzel készített merch-csel és önállóan gyártott videókkal.

2025/26 telén orbit és barátai Small Town Friends on Europe Tour címmel viszik színpadra az új albumot. A trióvá bővült zenekarral és – ahogy mindig – varázslatos, szülőföldje tájait idéző színpadi látványvilággal orbit álomvilágába hívja a közönséget. Saját kis világát pedig Budapestre is elhozza február 8-án, a Dürer Kertbe.

Jegyek

[2025.10.19.]

