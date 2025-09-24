Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten

Még forróbb hangulat és még több akció! A Hot Wheels elhozza a rajongóknak az eddigi legnagyobb Monster Trucks show-t Budapestre, az MVM Dome-ba február 7-én és 8-án!

Öveket becsatolni! Az idei Pollstar Év Családi Show díj győztese a Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show 2026-ban tovább fokozza az izgalmakat. Az eredeti Hot Wheels Monster Trucks járgányok turnéja egy teljesen új járgány bemutatkozásával folytatódik: megérkezik Rhinomite, – a dinamit-orrszarvú tematikájú járgány. A kihívások elé rohanva, Rhinomite berobban az arénába, hogy elpusztítsa a versenytársakat. Ezen az előadáson a közönségnek több izgalmas és új élményben része lehet: tátott szájjal bámulhatja a Hot Wheels szörnyverdák még soha nem látott mutatványait, ahogy az FMX-versenyzők vadonatúj szaltóit is!

A budapesti előadások időpontjai:

Február 7. szombat 11:30 / Pre-Show Party 9:00-10:15 / VIP 9:45

Február 7. szombat 18:30 / Pre-Show Party 16:00-17:15 / VIP 16:45

Február 8. vasárnap 14:00 / Pre-Show Party 11:30-12:45 / VIP 12:15

A Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire előadását a Family Entertainment Live produkciós cég hozta létre, és a rajongók kedvenc Hot Wheels Monster Trucks járműveit keltik benne életre, köztük Mega Wrex™, Tiger Shark™, 5-Alarm™, Bone Shaker™, Bigfoot® és Skelesaurus™ modelleket. A show részei az FMX-motorosok is, akik lélegzetelállító mutatványokat hajtanak végre, valamint egy tűzokádó, autózúzó robotdinoszaurusz is feltűnik a színen.

A Hot Wheels rajongóknak minden előadás előtt két és fél órával lehetőségük nyílik részt venni a Pre-Show Party-n is. Ez az egyedülálló élmény lehetővé teszi a rajongók számára, hogy belépjenek a versenypályára, ahol közelről láthatják a Hot Wheels Monster Truckok elképesztő dizájnját és hatalmas méreteit, miközben autogramot kérhetnek kedvenc sofőrjeiktől és előadóiktól.

Minden Pre-Show Party belépő mellé jár egy autogramkártya is, amely kifejezetten a Pre-Show Party résztvevői számára készül. A jegyek limitált számban érhetők el.

Aki még tovább fokozná az élményt, annak elérhető a Pre-Show VIP Backstage Experience csomag, amely részeként egy színfalak mögötti exkluzív túrán lehet részt venni, a Hot Wheels Monster Trucks Live műsorvezetőinek kíséretével. Megleshető, mi történik, mielőtt életre kelnek a szörnyverdák és kezdetét veszi a zúzás. Érdemes testközelből megcsodálni a Hot Wheels járgányokat, megszerezni a VIP Hot Wheels Monster Trucks Live hivatalos ajándékcsomagját, és részt venni a Pre-Show Party-n! A VIP belépők száma korlátozott, csak a készlet erejéig vásárolhatók meg.

További információk a HotWheelsMonsterTrucksLive.com oldalon. A Hot Wheels Monster Trucks Live turné a Mattel, Inc. és a Raycom-Legacy Content Company, LLC - a Family Entertainment Holdings, LLC 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatának - együttműködésében valósul meg.

Jegyek

