Geszti dupláz

Nagyszerű hírrel szolgálhatunk Geszti Péter rajongóinak: az óriási érdeklődésre való tekintettel még egy alkalommal, június 30-án is színre lép az Artisjus- és eMeRTon-díjas művész az Újszegedi Szabadtéri Színpadon.

A sokoldalú dalszerző, rapper július 1-i koncertje elsőként érte el a teltházat a Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os, újszegedi programkínálatában; a kiemelkedő érdeklődés okán már pótszéksorokkal is készültek erre az estére a Fesztivál munkatársai, ahogyan erről karácsony előtt tájékoztatták a reménybeli nézőket.

Az izgatott várakozás azonban ezután sem csökken, így a Szabadtéri Játékok és a neves művész úgy döntött, újabb alkalmat iktat be a sokakat megmozgató, nagyszabásúnak ígérkező koncert-show-ból.

Geszti Péter június 30-i koncertjére elindult a jegyértékesítés a szegedi Fesztivál Jegyirodában és az online felületeken

Szegedi Szabadtéri

[2026.01.20.]

