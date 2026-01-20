Blansch új dala tör szívre - a „pontokon” akadsz fenn te is?
Blansch új száma, a „pontokon” egy széthulló kapcsolat fojtogató csendjét énekli meg, ahol a kimondatlan mondatok „a torkon akadnak”, a falakon pedig lassan egybefutnak a repedések.
A dal legemlékezetesebb soraiban a majdnem összeérő kezek és a „nem akadnék fent a pontokon” refrén egyszerre beszélnek vágyódásról és lemondásról, amit sokan már most az egyik legerősebb Blansch-szövegnek tartanak.
A kevés, de lelkes kommentelő is ezt erősíti: „NAGYON alulértékelt énekes vagy!! Remélem ez változni fog, mert szuperek a dalaid girl”, írja az egyik néző, míg egy másik szerint ez „eddigi egyik legjobb zenéd lett Blansch, csak így tovább”. A videó alatt már az is felmerült, hogy vajon van-e jelentősége annak, mit mutat a térkép a vizuálban – egy rajongó konkrétan rákérdez: „azon gondolkoztam, hogy van jelentősége, mit mutat a térkép?”, ezzel kis nyomozásra hívva a nézőket.
Ha érdekel, hol akad el a mondat a torkon, és mit rejtenek a „pontok” a képeken, nézd meg a „pontokon” videóját – lehet, hogy te is észreveszel valamit a térképen, amit más még nem.
[2026.01.20.]
