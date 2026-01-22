Jubileumi koncerttel ünnepel a 30 éves Cry Free!

2026. jan. 30-án ünnepli három évtizedes fennállását hazánk első számú Deep Purple tribute produkciója, a Cry Free. A bő kétórásra tervezett születésnapi koncert helyszíne az A38, amely számtalan DP tag koncertjének is helyet adott már. Az esemény vendégfellépője a CF tagokat is felvonultató Silver Rust zenekar, amely nemrégiben megjelent Spirit Rising című debüt albumát mutatja be élőben.

Az 1996 januárjában alakult Cry Free az évek során számos különböző felállásban járta az országot-világot a Deep Purple igéjét terjesztve. A jubileumi koncert fellépő vendégei a csapat legsikeresebb korszakainak muzsikusai, többek között a Jon Lorddal közös 2009-2010-es turnék zenészei (akik Ian Paice Deep Purple dobossal is együtt szerepeltek): Tatai Tamás, Lee Olivér, Kecskeméti Csaba és Nagy „Sonka úr” Attila. Ott lesznek továbbá az ezt követő felállások népszerű CF tagjai: Nagy Dénes és Tóth Csaba „Totya” is, akikhez pedig olyan sztár-kollaborációk fűződnek, mint a Bobby Rondinellivel (ex-Rainbow, ex-Black Sabbath) és a Ken Hensleyvel (ex-Uriah Heep) közös koncertek. Néhány dal erejéig mindegyik nemzetközi együttműködés felidéztetik a műsorban. A nagyszámú gitáros, basszusgitáros és dobos jelenléte izgalmas alkalmi formációkra is lehetőséget ad, így rengeteg meglepetés várható.

Az est sztárvendége Csillag Endre „Csuka” (ex-Edda, ex-Bikini…), akinek a gitárjátékáról még Ritchie Blackmore is elismerően nyilatkozott az első magyarországi Deep Purple koncert alkalmával, ahol az Edda volt az előzenekar.

A koncert további különlegessége, hogy a színpadon egyszerre két Hammond C3 lesz látható-hallható, amely a vintage elektromos orgonák abszolút királynője (Jon Lord turnéhangszere), és igazi ritkaság hazánkban (de világszerte is).

A műsort a Silver Rust lemezbemutató koncertje indítja. A csapat a Cry Free sajátszámos változatának is tekinthető, figyelembe véve, hogy tagságát a CF állandó és beugrós zenészei alkotják. A dalok stílusát egyéb hatások mellett erőteljesen meghatározza a Deep Purple, a Rainbow és a Whitesnake zenei világa, így programjuk kiváló bemelegítésül szolgál majd a szülinapi Purple showhoz. Az új album a helyszínen megvásárolható lesz CD formátumban.

Hungarian Deep Purple tribute Cry Free celebrating their 30th anniversary with a mega birthday show feat. former members from the band’s most successful eras like the one that included international touring with Jon Lord in 2009-2010. It will also feature guest star Endre Csillag, one of the nation’s most critically acclaimed guitarists (formerly of classic hard rock band Edda). The support act of the evening is Silver Rust (also comprising Cry Free members), who present their recently released debut album Spirit Rising containing original music in the style of Deep Purple, Rainbow, and Whitesnake.

Kapunyitás: 19:00

Silver Rust: 19:15

Cry Free: 20:15

Jegyek elérhetők elővételben a Cooltix rendszerében 5500 Ft-ért, a koncert napján pedig (a helyszínen is) 6000 Ft-ért.

[2026.01.22.]