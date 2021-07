Cry Free 25 - jön a szülinapi nagykoncert 2021. július 31-én tartja meg jubileumi nagykoncertjét a 25 éves Cry Free zenekar. A piros betűs esemény még januárban lett volna hivatalosan aktuális, de akkor a járványhelyzet miatt nem lehetett rendezvényeket tartani. A végre újra induló rockéletben egy 1000 fős, exkluzív, szabadtéri, élőzenés hely is kinyitott Arena Garden néven, és a szervezői stáb meghívta hazánk Deep Purple emlékzenekarát is az Arena Plaza mellett található új helyszínére. A megfelelő időpont és a megfelelő helyszín találkozása az elmaradt szülinapi koncert pótlásáért kiáltott. A Cry Free hagyományok szerint a komolyabb jubileumokon a zenekar régebbi muzsikusai is mindig színpadra lépnek. A negyed évszázadnyi múlt persze azt is jelenti, hogy az összes korábbi tag szereplésére nem lehet elegendő a műsoridő, de néhány igazi régi közönségkedvenc CF arc segítségével garantáltan megelevenedik a zenekar történelme. A vendégfellépők sora jelen állás szerint: Tatai Tamás dobos (Session - Led Zeppelin tribute), Lee Olivér gitáros (Ék, Trillion), Fülöp Tibor gitáros és Nagy "Sonka úr" Attila billentyűs.



Izgalmas meglepetésvendégek lesznek láthatók a basszusgitáros poszton is, amely egyelőre nincs betöltve a zenekarban, mióta Tóth Csaba a covid stressz közepén otthagyta a csapatot. Totya rajongóinak jó hír azonban, hogy ő is jelen lesz Creedence Clearwater Reborn nevű csapatával, akik a hangulat beindításáért felelnek a jeles napon. A komolyabb Cry Free jubileumokon sztárvendégekre is lehet számítani, és nem lesz ez másként most sem. Büszkén jelentjük, hogy elfogadta a zenekar meghívását Németh Gábor dobos (Dinamit, Skorpió, Ős-Bikini, ex-P. Mobil...) és Zselencz "Zsöci" László (Dinamit, "Bakancsos" Edda, ex-Beatrice, ex-P. Box...) is. Ezúttal visszatérnek ők is egyik első számú inspirációjukhoz, a Deep Purple muzsikájához. PROGRAM

19:00 Kapunyitás

19:30 CCR

21:00 Cry Free

Helyszín

Jegyvásárlás Minden kedves régi és új rajongót szeretettel várunk! [2021.07.14.] Megosztom: