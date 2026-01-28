Újabb nyolc Szabadtéri-este: színházi előadások az újszegedi színpadon

Elkezdődött a jegyértékesítés a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színházi programjára. Ezen a helyszínen öt meghívott produkció színesíti a nyári kulturális palettát, kiváló fővárosi, miskolci, nagyváradi és veresegyházi társulatok előadásában.

A Dóm tér látványos nagyprodukciói és az újszegedi koncertsorozat színvonalas zenei kínálata mellé újabb tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket kínál a szegedieknek és a napfény városába látogatóknak idén a Szegedi Szabadtéri Játékok. A 95 éves fesztivál újabb izgalmas színházi produkciókat tűzött műsorára: elismert vendégtársulatok kedvelt művészekkel bemutatott darabjait, amelyek június végétől augusztus közepéig változatos műfajokban szórakoztatják majd a közönséget.

Az öt meghívott produkció között elsőként a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka, az Oscar kerül színre. Claude Magnier világhírű bohózatát két, nagy sikerű filmváltozatban is szívébe zárta a közönség, Louis de Funès illetve Sylvester Stallone főszereplésével. A lányos apaként szerteágazó kalamajka közepébe csöppenő vagyonos szappangyáros alakját ezúttal Gáspár Tibor Jászai-díjas, Érdemes művész formálja meg. Szőcs Artur korunkra hangolt rendezésében pedig még egy okosotthon technikai csodái is fokozzák a bonyodalmakat június 26-án és 27-én.

Egy héttel később, július 3. estéjén ikonikus nagyoperett, a Csárdáskirálynő érkezik Újszegedre, méghozzá többszörösen díjnyertes produkcióban, a Nagyváradi Szigligeti Színház művészeinek közreműködésével. A Jászai Mari-díjas Novák Eszter nagyszabású rendezése valódi operettcsillagokkal, dekadensen korhű látvány-és érzésvilággal mutatja be a boldog békeidők végórájában játszódó Kálmán Imre-klasszikust.

Július 17-én és 18-án egy legendás filmsorozat világelső színpadi változatát láthatják a Szabadtéri nézői. A Csengetett, Mylord? szeleburdi szereplői a britek mellett a hazai tévénézők számára is kedves ismerősökké váltak. Az Orlai Produkció, a Jászai Mari-díjas Kocsis Gergely rendezése olyan színésznagyságok, mint a Kossuth- és Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzet Színésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Molnár Piroska, valamint Gyabronka József és Debreczeny Csaba Jászai Mari-díjasok közreműködésével állítja színpadra az 1920-as évekbe repítő, az arisztokrácia és a személyzet hóbortjait egyaránt ellenállhatatlan humorral kifigurázó filmsorozat első szériájának történéseit.

Nőkről, de korántsem csak nőknek szóló, fergeteges zenés vígjáték is színre kerül a Liliom Produkció előadásában. A Tallós Rita-rendezte Hőhullámban az Artisjus-díjas, Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Détár Enikő, Gyebnár Csekka, Fésűs Nelly és Ladinek Judit négy különböző karakterű, nyári szabadságát töltő barátnő szerepében találkozik majd, az újszegedi deszkákra idézett spanyol tengerparton pedig Szőke Zoltán várja őket és a közönséget a július 25-i előadáson.

A nyarat végül egy humorban gazdag szving-musical, az Amerikai komédia alkalmai zárják augusztus 14-én és 15-én. A luxushajó fedélzetén kibontakozó kalandok középpontjában a Jászai-, EMeRTon- és Honthy-díjas Janza Kata által megformált fiatal üzletasszony áll, akinek nemcsak az Arany Medál díjas Simon Kornél, de a Művészek Magyarországért- és Honthy-díjas Bálint Ádám is teszi majd a szépet; és Falusi Mariann Artisjus-díjas színművész-énekesnő is feltűnik a Veres1Színház fergeteges előadásában. Aszlányi Károly azonos című komédiája alapján a librettót és a dalszövegeket Lőrinczy Attila írta, a zenéről pedig ki más, mint Bársony Bálint, Artisjus- és Fonogram-díjas komponista és szaxofonművész gondoskodott. A közkedvelt történet ezúttal a Kálmán Imre- és Nívó díjas Peller Károly rendezésében kel életre.

A minőségi kikapcsolódást, egyúttal felhőtlen szórakozást nyújtó produkcióra már kaphatók a jegyek a szegedi Fesztivál Jegyirodában és a Szabadtéri online platformjain. Azon rajongókra gondolva, akik nem érik be egy feledhetetlen szegedi élménnyel, kedvezményes áron hozzáférhető bérletekkel is készül a Fesztivál. Az Újszegedi esték három bérletkonstrukciójában az Oscar, a Csárdáskirálynő és a Csengetett, Mylord? pénteki előadásait párosíthatják szabadon az érdeklődők. Bérletvásárlásra március 31-ig van lehetőség. Az ajánlat részleteiről, akárcsak az előadásokkal kapcsolatos további információkról a Szabadtéri weboldalán olvasható részletes tájékoztatás.

[2026.01.28.]