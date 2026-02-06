2026. február 6. | péntek | Dorottya, Dóra nevenapja
 
40 év rocktörténelem egyetlen estén: az Ossian jubileumi koncertje az Arénában

2027. január 16-án az Ossian a Papp László Budapest Sportarénában ünnepli fennállásának 40. évfordulóját – egyszeri és megismételhetetlen bulival. Paksi Endréék négy évtized slágereit (a Magányos angyal-tól a tripla platinás Gyönyörű Bolond-ig) hozzák el, bizonyítva, hogy a zenekar nem a múltból él, hanem folyamatosan megújul. Az est vendége a Rudán Joe Akusztik & Kalapács József, így a múlt és jelen nagyjai együtt lépnek színpadra. Jegyek már kaphatók!

OSSIAN 40

2027. január 16. (szombat), 20.00 – Papp László Budapest Sportaréna

 

Vendég:

Rudán Joe Akusztik & Kalapács József

 

Jegyek kapható:

2026. február 5-én, csütörtök 11 órától

Az Ossian neve hosszú évtizedek óta megkerülhetetlen a magyar rockzene történetében. A zenekar 1986-os megalakulása óta generációkat köt össze dalaival, élükön Paksi Endrével, aki mára a hazai rockszíntér egyik megkérdőjelezhetetlen ikonjává vált. Nem csupán slágereket adtak a közönségnek, hanem gondolatokat, sorokat és életérzéseket, amelyek mélyen beépültek a rajongók mindennapjaiba. A zenekar fennállásának 40. évfordulóját egy egyszeri és megismételhetetlen eseménnyel ünnepli, 2027. január 16-án a Papp László Budapest Sportaréna színpadán.

A klasszikus dalok, mint a Magányos angyal, A magam útját járom vagy a Mire megvirrad, ma is ugyanúgy szólnak, mint évtizedekkel ezelőtt, miközben a zenekar folyamatos megújulással, új lemezekkel és friss dalokkal bizonyítja, hogy az Ossian bizony nem a múltból él. A rendszeres alkotómunka és az intenzív koncertezés eredményeként számos új szerzemény ért el kiemelkedő sikert az elmúlt években.

Állandó népszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az elmúlt évtized Ossian albumai sorra érték el az arany, platina és dupla platina eladásokat. A Reményhozó lemez már tripla platina, ezen hallható a már majdnem 14 milliós nézettségű Gyönyörű Bolond. Ezen kívül is számtalan sokmilliós sikerű dal született, mint a Ha Te ott leszel velem, a Barát, a Soha nem lehet, vagy a Lassan ébredő. A telt házas sportcsarnok- és művelődési ház turnék után most egy valóban különleges alkalom következik. Ez az este nem csupán koncert, hanem közös ünnep, visszatekintés, találkozás és együtt megélt pillanat mindazokkal, akiknek az Ossian több mint zene.

Az est vendégeként akusztikus felállásban a Rudán Joe Akusztik & Kalapács József látható és hallható.

Jegyek: https://broadway.hu/esemenyek/ossian-40-koncert-2027-01-16/

 

[2026.02.06.]

