Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában

2025. november 16-án Tom Odell látogatott el hozzánk a Papp László Arénába aktuális turnéja keretein belül. Megnéztük.

Az este első fellépője sem akárki volt, az amerikai énekes, David Kushner szórakoztatott minket bő negyven percen át.

Tökéletesen illett az estéhez, mint előzenekar zenész társaival. Elképesztő hangja van Davidnek, különleges, mély bariton hangjával elvarázsolja mindig a nagyérdeműt.

A „Daylight” című slágerét mindenki ismeri, aki nem barlangban lakott a világtól elzárva az elmúlt években. Masszív rajongó bázisa van Davidnek is, dalait végig énekelte vele a közönség, persze a legnagyobb sikert a fentebb említett giga slágere aratta.

Kis szünet következett, színpad át és berendezéssel. Az este főszereplőjének koncertjéhez különleges hangulatot adott a színpad elé eresztett óriási függöny, ami egyben kivetítőként is funkcionált, különleges atmoszférát teremtve.

A színpad közepére toltak egy zongorát, és csak ebben a kis sávban nyitották szét a függönyt kezdésképp.

A zongora mögé szépen lassan besétált és leült esténk főszereplője, hogy kezdésként néhány lírai tétellel indítsa műsorát.

Tom Odell angol származású énekes, dalszerző, zeneszerző.

Több hangszeren is játszik, elképesztő tehetség, leghíresebb dalával (Another Love) 2012-ben elnyerte a Brit’s Choice Awards díjat is, ebben az évben jelent meg első nagylemeze is.

Tom nagyon szereti Budapestet és Magyarországot, többször járt már nálunk, az egyik dalnál az általa Budapest utcáin, és különleges nevezetes helyszínein készített videóiból összeállított montázs videó vetítést láthattunk a kivetítőn (függönyön). Az egész koncert hangulatot különlegessé varázsolta ez a függönyös megoldás, mintha színházban lettünk volna, vagy egy varázsgömbben, egy elvarázsolt, meghitt párhuzamos univerzumban, ahol béke, jókedv, nyugalom, és szeretet van.

A koncert közepe táján a függöny szépen lassan egyre szélesebbre tárult, és a zenekar is előbukkant. Gitár, trombita, szaxofon, hegedű, zongora, dob, basszusgitár, vokalisták, teljesség igénye nélkül.

A háttérben a zenekar mögött egy második függöny funkcionált, hogy a különleges hangulat megmaradjon, mintha egy óriási, színpad méretű ékszeres dobozban zenélt volna a zenekar.

A színpad előtt széltében elterült egy második „kifutósáv”, ahol az első sorok rajongói testközelben elérhették Tomot, akinek virággal és egyéb ajándékokkal is készültek.

A koncert második felében némi gitározás, akusztikus dal, és tempósabb tétel után Tom ismét bepattant a zongora mögé, hogy további líraibb slágerét ismét onnan kísérje.

Az utolsó előtti tételnél csak a kivetítőn nézhettük Tomot, leült a zongora mögé a földre, és onnan énekelte hidegrázósan megható slágerét. A végén egy laza tíz perces jammelés közepette bemutatta a zenekar tagjait. Koncert alatt a fényjátékok is elképesztőek voltak, ahogy a függönyről visszaverődve különleges hatást keltve dobták fel a hangulatot.

A végén pedig következett a giga sláger, az „Another Love” amit már üvöltve énekelt Tommal együtt a közönség, közben pedig konfettit szórtak ránk, még pedig kis hópehely hatását keltő papírlapocskákkal, amin az az album címe volt olvasható, és amit én is négykézláb gyűjtögettem koncert végén másokkal együtt, emlékbe szuvenírként erről az estéről.

Az estét értő, hangos csendek is kísérték a műsor alatta megfelelő részeknél, ritkán tapasztalok pop koncerten mainstream vonalon ilyen intelligens, értő közönséget, élmény volt számomra ez is.

Csodálatos, megható koncert részesei lehettünk, ezt hívják intelligens öröm zenélésnek, amit ezen az estén láthattunk, hallhattunk, több, mint két órán át. Reméljük, hamarosan visszatér hozzánk Tom is, és David is.

Köszönjük a szervezést a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist

1. Strange House

2. Ugly

3. Best Dav of My Life

4. Grow Old With Me

5. Can't Pretenc

6. Spinning

7. Somebody Else

8. I Know

9. Don't Let Me Go

10. Don't Cry, Put Your Head on My Shoulder

11. When I Close My Eyes

12. Black Friday

Encore:

13. Parties

14. Can We Just Go Home Now

15. Answer Phone

16. Heal

17. Wonderful Life

18. Another Love

[2026.01.22.]