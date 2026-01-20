"Nagyon érezzük egymás lelkét" - új dalt hozott a Parno Graszt és DÁNIELFY
Nem volt könnyű szülés, de megérte kivárni: megjelent a Ne sírjál értem anyám, a Parno Graszt és DÁNIELFY új közös dala és klipje. A nagysikerű Boldog igazán után most kicsit máshogy álltak a dalszerzéshez: itt ugyanis nem egy közreműködésről, hanem egy ízig-vérig közös szerzeményről van szó - ahogy Oláh Józsi fogalmaz: “közösen jött minden egyes lélegzet ebben a dalban - mintha Gergő is a zenekar tagja lenne.” A dalt január 31-én élőben is meghallgathatjuk a Parno Graszt karrierjének eddigi legnagyobb koncertjén a Budapest Arénában.
Az újabb közös dal ötlete még a nyáron merült, fel, és hosszú ideig érlelék, “simogatták”, mire elnyerte végleges formáját. “Meg kellett várni, hogy ennek a dalnak tényleg eljöjjön az ideje” - mondja Oláh József, a Parno Graszt zenekarvezetője, aki szerint a Ne sírjál értem anyám már egy új fejezetet nyit a közös munkában. „Ez nem egy közreműködő dal. Ez egy közös dal. Nem az van, hogy valaki meghívta a másikat – minden lélegzetvétel együtt született meg benne.” - hangsúlyozza Józsi. DÁNIELFY tehát nem “csak” énekesként, hanem alkotótársként is kulcsszerepet vállalt a dalban. „Gergő nagyon sokat dolgozott azon, hogy a szöveg igazán megérintse az embereket. A hangszerelésben is rengeteget tett hozzá, nagyon érzi az új, modern megoldásokat” – mondja a zenekarvezető, aki szerint a közös munka azért tudott ilyen gördülékenyen működni, mert alkotóként egy hullámhosszra kerültek.
A Ne sírjál értem anyám felvétele és a klip forgatása szoros határidők mellett, szinte egyszerre zajlott. A stúdiómunka decemberben fejeződött be, a dal utolsó simításai még a master elkészülte után is folytatódtak. „Még az utolsó pillanatban is simogattuk, igazítottuk – mindketten azt éreztük, hogy ebből a dalból a legtöbbet kell kihozni” – teszi hozzá Józsi, aki szerint a jövőben is nyitottak a valódi, közös alkotásokra: „Vannak előadók, akikkel már megérett arra a dolog, hogy ne csak közreműködői dal szülessen, hanem igazi közös alkotás. Ha a lelkünk találkozik, akkor mindent meg lehet oldani” – fogalmaz a zenekarvezető, utalva többek között Pogány Indulóra is, akivel szerinte izgalmas irányba lehetne továbbgondolni ezt az alkotói szemléletet.
A Ne sírjál értem anyám így nemcsak egy új dal és klip, hanem egy alkotói hitvallás is: a Parno Graszt és DÁNIELFY közös nyelve, közös ritmusa és közös története. A szám élőben is hamarosan megszólal: január 31-én a Budapest Arénában, a Parno Graszt történetének eddigi legnagyobb koncertjén, amelyet az Aurevoir. vezet fel. A nagyszabású koncertre már a jegyek 98%-a gazdára talált, és DÁNIELFY mellett egyéb meglepetés vendégekre is számíthatunk majd.
Fotó: Molnár Nikolas
[2026.01.20.]
