Flo Rida-val és Timbaland-el robban be a 2026-os Deja Vu Fesztivál
A Tankcsapda évzárásként bevetette a nehéztüzérséget
Három hónap és újra itt a Csinibaba Táncdalfesztivál!
Mesterséges intelligencia zenék vs. retrozenék

MI zenék vs. retrozenék, avagy milyen magyar nyelvű MI-alapú és retro zenéket hallgattak a Spotify felhasználók 2026. február 15-től február 21-ig?

A tények:

Spotify játszási számok 2026. február 15. - 2026. február 21.

Tankcsapda - Mennyország Tourist 40615 lejátszás (1224 műsorlistán) (ö: 13,5 millió lejátszás)
Republic - Ha itt lennél velem 25470 lejátszás (454 műsorlistán)
Groovehouse - Hajnal 24625 lejátszás (474 műsorlistán)
4F-Club - Balatoni láz 17978  lejátszás (640 műsorlista)
Máté Péter - Ez majdnem szerelem volt 8279 lejátszás (125 műsorlistán)
Dj Tesla 69 - Hullik már a vén diófa levele 8241 lejátszás (7 műsorlistán)
Hungária - Isztambul  7834 lejátszás (292 műsorlistán)
Mr.Nobody - Egy végtelen film  7591 lejátszás (5 műsorlistán)
Neoton Família - Holnap hajnalig 6755 lejátszás (407 műsorlistán)
Egy kis haz-AI - Hell Yeah Hell nah (cigányzenei verzió) 2629 lejátszás (7 műsorlistán)

Elemzés

Geősel Antal mesterséges intelligenciára épülő zenei vállalkozása az Egy Kis Haz-AI. Az eddigi legsikeresebb produktuma a Hell Yeah Hell nah című modern mulatós dal, ami a február 15-től február 21-ig terjedő 7 napban 2629 lejátszást produkált. Egyáltalán nem rossz teljesítmény egy mesterséges intelligencia-alapú zeneszámtól, különösen annak fényében, hogy a vizsgált időszakban mindössze 7 műsorlistán szerepelt.

Jakab György, Pásztor László és Hatvani Emese szerzeménye, a Holnap hajnalig a Neoton Família 1983-as albumán volt először hallható. Messze nem teljes, tájékoztató listánkra 6755 lejátszással került, miután 407 műsorlistára került fel.

2026 egyik legmeghökkentőbb sikere egy újabb MI-alapú dalhoz kötődik. Az előadó, vagyis zenei súgó a Mr.Nobody művésznevet viseli, a reggae dal címe pedig Egy végtelen film. Az erőteljesen politikai (értsd: kormányellenes) töltetű zeneszám 2026 januárjában kezdett kiemelkedni az ismeretlenségből: január 21-én az összes lejátszása már meghaladta a 20 ezret. 2026. január 21-én a közösségi médiában elért gyorsuló népszerűsége okán felkerült a Viral 50 Hungary listára, majd január 22-én a kolibrimusic által szerkesztett Top Hits Hungary - Trending Local and Global Tracks műsorlistára. Tájékoztató listánkra 7591 lejátszással került, pedig a Spotify-on mindössze 5 műsorlistán hallható a dal. A Viberate nevű adatszolgáltató szerint a YouTube-on az említett 7 napos időszakban   46856 alkalommal kattintottak a dal videó-változatára.

2026. január 31-én hunyt el 78 éves korában Fenyő Miklós, a Hungária zenekar alapítója. Az 1981-es Isztambul című daluk már hetek óta a legnépszerűbb felvételük a Spotify-on, és az énekes halálhíre újra megnövelte a dal hallgatottságát: a január harmincegyedikével záródó 7 nap folyamán 6 ezer feletti lejátszást regisztráltak, majd a következő hét napos időszakban már ennek kicsit több, mint a dupláját. Az általunk vizsgált időszakban 7834 lejátszást ért el és 292 műsorlistán volt hallható.

Szebenyi István digitális tartalomkészítő DJ Tesla 69 álnéven súgja a mesterséges intelligenciának Teslafolk stílusú dalait, amelyek a magyar néphagyomány és az elektronikus tánczene fúzióját jelentik. A Hullik már a vén diófa levele című dal vírusként terjedt, több mint 1 millió megtekintést ért el a YouTube-on, és hónapokig a Top 100 magyar dal között maradt. Tájékoztató listánkon 8241 lejátszással a legmagasabban szereplő MI-alapú zeneszám.

A Spotify-on 125 műsorlista gondoskodik róla, hogy ne felejtsük el Máté Pétert. Különösen  Ez majdnem szerelem volt című dalát, ami a Spotify-on már másfél millió lejátszásnál tart. A retro slágerré vált dalról kevesen tudják, hogy bár Máté Péter előadásában lett ismert, de valójában Bradányi Iván és Nagy Tibor szerzeménye. Nagy Tibor olyan popslágereket alkotott, mint Komár Lászlótól a Táncoló fekete lakk cipők, a No Miss, vagy a Száguldás, Porsche, szerelem. A Máté Péter előadásában sikerre vitt Ez majdnem szerelem volt 2026. február 15-től február 21-ig bezárólag 8279 lejátszást (idegen szóval sztrímet) ért el.

Vandulek Zoltán és Sallai János közös szerzeménye a Balatoni láz című eurodance műfajú popsláger a 4F-Club-tól, amely először 1996-ban jelent meg kislemezen  Czerovszky Henriett vokáljával. A Balatoni láz az idén lesz 30 éves, vagyis  igazi retrosikerről van szó. A habkönnyű popslágert a vizsgált időszakban 17978 alkalommal játszották le a Spotify-on. Csak az összehasonlítás kedvéért: a Spotify heti 200-as magyarországi listájára 30000 és 40000 közötti lejátszási számokkal lehet felkerülni...

Magyarország talán legnépszerűbb popdance formációja a Groovehouse. A csapat első nagylemezéből csak 15 ezer példány fogyott, de a 2001-ben megjelent második albumuk, a Hajnal már meghozta az áttörést. A címadó dal, amely Makai Zoltán és Czikora Tamás szerzeménye, már közelíti a 6 millió lejátszást a Spotify-on. A hét nap alatt produkált 24625 sztrím pedig a legsikeresebb retrodalok közé repítette.

Az alternatív rockzenekarként indult Republic a 90-es évek végére slágerrock előadóvá vált. 1994-es Disco című albumuk Ha itt lennél velem című dala mára örökzöld slágerré vált. Bódi László szerzeménye a vizsgált időszakban 25470 sztrímmel a legtöbb magyar retroslágert maga mögé utasította.

1999-ben adta ki Tankológia című nagylemezét a Tankcsapda nevű debreceni rockzenekar. Az album legismertebb dala a Mennyország Tourist, amely 26 év leforgása alatt a legnépszerűbb magyar nyelvű metálsláger lett: többször felkerült a magyar Spotify Top 200 heti listára is. Miközben más magyar metalslágerek (például a Pokolgép   Gépindulója vagy az Ossian Acélszív című dala) heti szinten ideális esetben 4-5 ezer lejátszást produkálnak, addig a Mennyország Tourist már hosszú ideje ezeknek a többszörösét képes felmutatni.

Lukács Attila

[2026.03.12.]

