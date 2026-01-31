2026. február 2. | hétfő | Karolina, Aida nevenapja
 
Marko Hietala

A Nightwish egykori ikonikus hangja és basszusgitárosa Budapestre jön!

A Nightwish egykori ikonikus hangja és basszusgitárosa, Marko Hietala 2026 őszén beveszi a Barba Negrát!

Marko Hietala neve több mint négy évtizede egyet jelent a minőségi heavy metallal. Legyen szó a Tarot-ról, a Sinergy-ről, vagy a Nightwish-ben töltött meghatározó éveiről, jellegzetes hangja és mennydörgő basszustémái világszerte visszhangoztak már a legnagyobb arénákban.

Most saját zenekarával, a „Marko Hietala - European Tour 2026” keretében tér vissza Budapestre, hogy egy felejthetetlen koncertet adjon a magyar rajongóknak okróber 21-én.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Doomstar Bookings bemutatja:
MARKO HIETALA - EUROPEAN TOUR 2026
2026.10.21.
Budapest, Barba Negra Blue Stage
Kapunyitás: 18:00

JEGYEK

JEGYÁRAK:
8999 Ft - Early Bird - limitált (!)
9999 Ft - Elővételben - 2026.09.30-ig
10999 Ft - Elővételben 2026.10.01-től és a koncert napján

H-Music Hungary

[2026.01.31.]

