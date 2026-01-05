Amon Amarth, Orbit Culture és Soilwork jövő novemberben Budapesten!

A Johan Hegg vezette Amon Amarth gigantikus turnéra indul a jövő év végén, a "THE ALLFATHER AWAKENS" címen futó körút pedig igazi svéd csapás lesz, hiszen a modern death metal feltörekvő csapata, az Orbit Culture, valamint a klasszikus melodikus death metalos Soilwork kíséri majd.

Az eddig leglátványosabbnak ígért show november másodikán Budapesten is látható lesz a Barba Negrában, ráadásul a zenekar ígérete szerint addigra egy új lemez is befut majd. Minden eddiginél látványosabb színpadi produkcióra és egy kibővített, hosszabb, monumentális Amon Amarth programra számíthat a közönség.

AMON AMARTH - THE ALLFATHER AWAKENS: EUROPE & UK 2026

Vendégek:

ORBIT CULTURE

SOILWORK

2026.11.02.

BARBA NEGRA RED STAGE

Kapunyitás: 17:30

