Amon Amarth, Orbit Culture és Soilwork jövő novemberben Budapesten!
A Johan Hegg vezette Amon Amarth gigantikus turnéra indul a jövő év végén, a "THE ALLFATHER AWAKENS" címen futó körút pedig igazi svéd csapás lesz, hiszen a modern death metal feltörekvő csapata, az Orbit Culture, valamint a klasszikus melodikus death metalos Soilwork kíséri majd.
Az eddig leglátványosabbnak ígért show november másodikán Budapesten is látható lesz a Barba Negrában, ráadásul a zenekar ígérete szerint addigra egy új lemez is befut majd. Minden eddiginél látványosabb színpadi produkcióra és egy kibővített, hosszabb, monumentális Amon Amarth programra számíthat a közönség.
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja: AMON AMARTH - THE ALLFATHER AWAKENS: EUROPE & UK 2026 Vendégek: ORBIT CULTURE SOILWORK 2026.11.02. BARBA NEGRA RED STAGE Kapunyitás: 17:30 JEGYEK
