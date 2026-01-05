2026. január 6. | kedd | Boldizsár nevenapja
 
Amon Amarth

Amon Amarth, Orbit Culture és Soilwork jövő novemberben Budapesten! 

A Johan Hegg vezette Amon Amarth gigantikus turnéra indul a jövő év végén, a "THE ALLFATHER AWAKENS" címen futó körút pedig igazi svéd csapás lesz, hiszen a modern death metal feltörekvő csapata, az Orbit Culture, valamint a klasszikus melodikus death metalos Soilwork kíséri majd. 

Az eddig leglátványosabbnak ígért show november másodikán Budapesten is látható lesz a Barba Negrában, ráadásul a zenekar ígérete szerint addigra egy új lemez is befut majd. Minden eddiginél látványosabb színpadi produkcióra és egy kibővített, hosszabb, monumentális Amon Amarth programra számíthat a közönség. 

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:
AMON AMARTH - THE ALLFATHER AWAKENS: EUROPE & UK 2026
Vendégek:
ORBIT CULTURE
SOILWORK
2026.11.02.
BARBA NEGRA RED STAGE
Kapunyitás: 17:30
JEGYEK

[2026.01.05.]

