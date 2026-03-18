Placebo

Placebo 30 éves debütummal robban be újra Budapestre: novemberben Sportarénás koncert

Tíz év szünet után a Placebo visszatér a fővárosba – a debütalbum-jubileumi turnén Nancy Boy és Pure Morning slágerek várnak november 13-án.

A Placebo tíz év után újra fellép a magyar fővárosban. A nemzetközi alternatív zenei színtér meghatározó brit csapata idén ünnepli debütáló lemeze 30. évfordulóját, az új európai turné részeként november 13-án adnak koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

A jubileum apropóján a Placebo bejelentette az első album átdolgozásának kiadását Placebo Re:Created címmel, az ünnepi turnén az anyag mellett a Without You I'm Nothing dalai lesznek a középpontban - közölte a szervező Live Nation szerdán az MTI-vel.

A Placebo története 1996-ban indult, amikor a csapat debütáló (cím nélküli) albumával berobbant a brit zenei életbe. Míg az akkori brit gitárzenekarok jelentős része a macsóbb attitűdöt és a nemzeti identitást képviselte, a Placebo egy provokatívabb, konfrontatívabb hangvételt képviselt. A dalok őszintén foglalkoztak a szexualitás, az androgünitás, a függőség és az elidegenedés témáival, a csapat generációja egyik legegyedibb hangjává vált.

Harminc évvel később a Placebo Re:Created új nézőpontból tér vissza ehhez a meghatározó albumhoz. Az új lemez az eredeti tíz dal átdolgozott és kibővített változatait tartalmazza, valamint két bónusz számot az eredeti kiadásból. A felvételek azt tükrözik, miként változtak a dalok évtizedeken át a koncertek során, miközben megőrizték az eredeti nyersanyag szellemiségét.

A számok között olyan népszerű felvételek szerepelnek, mint a Nancy Boy és a 36 Degrees, amelyek hozzájárultak a Placebo hírnevének megteremtéséhez. Az album júniusban jelenik meg.

"Ezt a lemezt afféle rendezői változatként fogjuk fel. Visszanyúltunk az eredeti mesterszalagokhoz, és belevittük azt a harminc évnyi tapasztalatot, amit ezeknek a daloknak az előadása során szereztünk. A projekt arról szólt, hogy a lemezt hangzásában áthozzuk a 21. századba, miközben megőrizzük eredeti integritását és szellemiségét"

- idézte a közlemény a zenekart, amely Brian Molko énekes-szövegíró és Stefan Olsdal zenei mindenes közös formációja.

A Placebo lemezeiből világszerte több mint 14 millió példányt adtak el, a zenekar tucatnyi nemzetközi díjat zsebelt be, többek között az MTV Awardot a legjobb alternatív együttes kategóriában. Karrierjük legfontosabb dalai között van a Bruise Pristine, a Come Home, a Teenage Angst, a Nancy Boy, az Every You Every Me, a Pure Morning, a The Bitter End, a Meds, a For What It's Worth vagy a Too Many Friends.

Az idei jubileumi turné 36 állomásos lesz, a koncertsorozat Portugáliában indul, majd végighalad Európán és az Egyesült Királyságban zárul. A Placebo többször járt Magyarországon, ezen belül a Sziget fesztiválon ötször (2001, 2006, 2009, 2012, 2014) lépett fel. Legutóbb tíz évvel ezelőtt adtak itt koncertet, akkor is a Papp László Budapest Sportarénában.

[2026.03.18.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
