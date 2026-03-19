Háromszoros Grammy-díva Pécsen: Cécile McLorin Salvant jazz kavalkádja

A haiti-francia dzsesszlegendát május 18-án a Kodály Központban hallhatod – Oh Snap turnéján fiúbanda slágerek, grunge és barokk jazzül ötvöződik.

Cécile McLorin Salvant háromszoros Grammy-díjas amerikai dzsesszdíva lép fel a pécsi Kodály Központ hangversenytermében május 18-án - tájékoztatta a rendezvényt szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) szerdán az MTI-t.

Közleményük szerint haiti és francia felmenőkkel rendelkező énekesnő Oh Snap című albumának világ körüli turnéja keretében érkezik a baranyai vármegyeszékhelyre, ahol kvartettjével ad jazzkoncertet.

A dívára - aki ötéves korától zongorázni, nyolcéves korától pedig klasszikus éneket tanult, majd Franciaországban a barokk zenét és az improvizációt sajátította el - a dzsesszénekesek közül leginkább Sarah Vaughan, Billie Holiday és Bessie Smith, Ella Fitzgerald hatott.

A Miamiban nevelkedett művész pályafutása a 2010-es Thelonious Monk verseny megnyerésével indult, pályája során MacArthur-ösztöndíjban részesült és háromszor megnyerte a Grammy-díjat.

Az est során az énekes a 2025-ben megjelent nyolcadik nagylemezéről ad elő dalokat, amelyeken az énekesnő a gyerekkorát meghatározó "fiúbandák popslágereit, a grunge nyers erejét, a francia barokk precizitását és a kortárs elektronika lüktetését gyúrja egybe jazz-improvizációval" - olvasható a közleményben.

[2026.03.19.]