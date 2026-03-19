Háromszoros Grammy-díva Pécsen: Cécile McLorin Salvant jazz kavalkádja

A haiti-francia dzsesszlegendát május 18-án a Kodály Központban hallhatod – Oh Snap turnéján fiúbanda slágerek, grunge és barokk jazzül ötvöződik.

Cécile McLorin Salvant háromszoros Grammy-díjas amerikai dzsesszdíva lép fel a pécsi Kodály Központ hangversenytermében május 18-án - tájékoztatta a rendezvényt szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) szerdán az MTI-t.

Közleményük szerint haiti és francia felmenőkkel rendelkező énekesnő Oh Snap című albumának világ körüli turnéja keretében érkezik a baranyai vármegyeszékhelyre, ahol kvartettjével ad jazzkoncertet.

A dívára - aki ötéves korától zongorázni, nyolcéves korától pedig klasszikus éneket tanult, majd Franciaországban a barokk zenét és az improvizációt sajátította el - a dzsesszénekesek közül leginkább Sarah Vaughan, Billie Holiday és Bessie Smith, Ella Fitzgerald hatott.

A Miamiban nevelkedett művész pályafutása a 2010-es Thelonious Monk verseny megnyerésével indult, pályája során MacArthur-ösztöndíjban részesült és háromszor megnyerte a Grammy-díjat.

Az est során az énekes a 2025-ben megjelent nyolcadik nagylemezéről ad elő dalokat, amelyeken az énekesnő a gyerekkorát meghatározó "fiúbandák popslágereit, a grunge nyers erejét, a francia barokk precizitását és a kortárs elektronika lüktetését gyúrja egybe jazz-improvizációval" - olvasható a közleményben.

A koncerttel kapcsolatban további részletek és jegyinformációk a www.kodalykozpont.hu oldalon olvashatók.

[2026.03.19.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
