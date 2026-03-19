Régi-új dalt jelentetett meg Nagy Dávid

A "Valami, ami él" című dalról a következőket mondta el:
"A dalt még 2012-ben írtam, az akkori Kényes Foltok nevű zenekarom számára. Számomra ma is aktuális, ezért vettem fel újra. Gravel Shores 'Dani' a Junkies bőgőse-dobosa-gitárosa volt a dal társproducere, nélküle egész másképpen szólalt volna meg. Imádom, ahogy keveredik benne az akusztikus koncertjeim hangulata a rock gitározásommal. Kiválóan mutatja, hogy mi van a fejemben. A kliphez pedig volt szerencsém megnyerni az alig 22 éves Csajági Fannit, aki nemzetközi szintű fotómodell és az alakítása beragyogja az egyébként puritán klipet."
[2026.03.19.]
