Statisztálj a Szabadtérin: vár a Wicked!

Csoportos szereplőit keresi a Wicked, a musical. Augusztus 14-én debütál, hazánkban elsőként a Szegedi Szabadtéri Játékokon, Stephen Schwartz és Winnie Holzman musicale, amelynek színpadra állítása során néhány rátermett statiszta is csatlakozhat majd az Erkel Színház társulatához.

Szabadtéri világpremierre készülődik, ünnepi évadának zárásaként, a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Wicked, a világot meghódító csodamusical az Erkel Színház produkciójában kel életre idén nyáron, először hazánk legnagyobb színpadán.
Szente Vajk rendező és az előadás alkotói statisztákkal is bővítik majd a közreműködők csapatát, ezért a Szabadtéri castingot hirdet.
18 évesnél idősebb, felnőtt nők és férfiak egyaránt jelentkezhetnek. A készülő produkció koreográfusa, Túri Lajos Péter hallgatja majd meg a legígéretesebb jelölteket. A leendő statiszták számára előnyt jelenthet a színházi produkciókban szerzett tapasztalat, az igényes, fiatalos, sportos megjelenés, a magabiztos színpadi mozgás és jelenlét, valamint a gyors tanulási képesség.

A produkció nem támaszt egyéb követelményt a reménybeli statiszták irányába, a szervezők azonban felhívják a jelentkezők figyelmét, hogy csak akkor nyújtsák be jelentékezésüket, ha a megadott próbaidőszakban és az előadások, illetve esőnapok során rugalmasan, végig rendelkezésre tudnak állni. Éppen ezért érdemes elsősorban szegedi és szeged környékieknek jelentkezniük, akiknek nem okoz problémát a hajnali hazajutás.

Akik leginkább meggyőzik a Magyar Bronz Érdemkereszttel kitüntetett koreográfust rátermettségükről, az Óz, a nagy varázsló világát újragondoló, a világhírű történetek boszorkányainak sorsát bemutató musical statisztáiként a lenyűgöző Smaragdváros lakóit, a varázslatos Shiz Egyetem diákságát formálhatják meg a nagyszabású produkcióban.
A statiszták várhatóan 2026. augusztus 3-tól csatlakoznak Szegeden, az esetleges nappali és éjszakai próbák folyamán, a musical társulatához. Az intenzív esti próbákkal járó főpróbahét augusztus 5-én kezdődik. Ezt követően természetesen az összes előadáson, azaz augusztus 14-én, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én, valamint a lehetséges esőnapokon, 17-én, 18-án, 23-án és 24-én is a produkció rendelkezésére kell majd állniuk.

Akik készen állnak a megmérettetésre és a majdani, statisztai feladatokra, legkésőbb 2026. április 12-ig pályázhatnak a statiszta@szegediszabadteri.hu címen, fényképes önéletrajz beküldésével.

A statisztaválogatásra várhatóan április 20-án kerül majd sor, amelyen visszaigazolt jelentkezést követően vehetnek részt a kiválasztott pályázók, akiket a szervezők a későbbiekben tájékoztatnak majd a meghallgatás pontos helyszínéről és időpontjáról.

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert

[2026.03.20.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
