Statisztálj a Szabadtérin: vár a Wicked!

Csoportos szereplőit keresi a Wicked, a musical. Augusztus 14-én debütál, hazánkban elsőként a Szegedi Szabadtéri Játékokon, Stephen Schwartz és Winnie Holzman musicale, amelynek színpadra állítása során néhány rátermett statiszta is csatlakozhat majd az Erkel Színház társulatához.

Szabadtéri világpremierre készülődik, ünnepi évadának zárásaként, a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Wicked, a világot meghódító csodamusical az Erkel Színház produkciójában kel életre idén nyáron, először hazánk legnagyobb színpadán.

Szente Vajk rendező és az előadás alkotói statisztákkal is bővítik majd a közreműködők csapatát, ezért a Szabadtéri castingot hirdet.

18 évesnél idősebb, felnőtt nők és férfiak egyaránt jelentkezhetnek. A készülő produkció koreográfusa, Túri Lajos Péter hallgatja majd meg a legígéretesebb jelölteket. A leendő statiszták számára előnyt jelenthet a színházi produkciókban szerzett tapasztalat, az igényes, fiatalos, sportos megjelenés, a magabiztos színpadi mozgás és jelenlét, valamint a gyors tanulási képesség.

A produkció nem támaszt egyéb követelményt a reménybeli statiszták irányába, a szervezők azonban felhívják a jelentkezők figyelmét, hogy csak akkor nyújtsák be jelentékezésüket, ha a megadott próbaidőszakban és az előadások, illetve esőnapok során rugalmasan, végig rendelkezésre tudnak állni. Éppen ezért érdemes elsősorban szegedi és szeged környékieknek jelentkezniük, akiknek nem okoz problémát a hajnali hazajutás.

Akik leginkább meggyőzik a Magyar Bronz Érdemkereszttel kitüntetett koreográfust rátermettségükről, az Óz, a nagy varázsló világát újragondoló, a világhírű történetek boszorkányainak sorsát bemutató musical statisztáiként a lenyűgöző Smaragdváros lakóit, a varázslatos Shiz Egyetem diákságát formálhatják meg a nagyszabású produkcióban.

A statiszták várhatóan 2026. augusztus 3-tól csatlakoznak Szegeden, az esetleges nappali és éjszakai próbák folyamán, a musical társulatához. Az intenzív esti próbákkal járó főpróbahét augusztus 5-én kezdődik. Ezt követően természetesen az összes előadáson, azaz augusztus 14-én, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én, valamint a lehetséges esőnapokon, 17-én, 18-án, 23-án és 24-én is a produkció rendelkezésére kell majd állniuk.

Akik készen állnak a megmérettetésre és a majdani, statisztai feladatokra, legkésőbb 2026. április 12-ig pályázhatnak a statiszta@szegediszabadteri.hu címen, fényképes önéletrajz beküldésével.

A statisztaválogatásra várhatóan április 20-án kerül majd sor, amelyen visszaigazolt jelentkezést követően vehetnek részt a kiválasztott pályázók, akiket a szervezők a későbbiekben tájékoztatnak majd a meghallgatás pontos helyszínéről és időpontjáról.

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert

[2026.03.20.]