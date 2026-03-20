Tíz éve a csillagok alatt - Jubileumhoz érkezett a Mézesvölgyi Nyár

Charlie, Geszti Péter, Csuja Imre és Oszvald Marika – István, a királytól és Csengetett, Mylord?-tól a Szécsi Pál-estig – 23 különböző produkcióval, összesen 25 estén át várja nézőit Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiválja, a 10. Mézesvölgyi Nyár Veresegyházon.

Ünneplésre méltó számhoz érkezett az agglomeráció legjelentősebb kulturális eseménye: tizedik alkalommal nyitja meg kapuit a Veres 1 Színház szervezésében megvalósuló Mézesvölgyi Nyár. Az 1900 férőhelyes nézőtér az elmúlt évtizedben egyet jelentett a minőségi nyári kikapcsolódással.

„Egy évtizednyi közösség gyúrta olyanná, amilyen lett: megkerülhetetlen, szerethető, egyedülálló nyári fesztivállá – mondja Venyige Sándor igazgató. – Büszke vagyok, hogy tíz éve jelen vagyunk a színházi kínálatban egy ekkora rendezvénnyel. Az évente itt megélt több száz óra persze mérhető stopperrel is, de sokkal inkább a közönségünkkel együtt töltött esték kellemes emlékével. Nem mi költözünk évről évre a Mézesvölgybe, hanem az költözött be észrevétlenül a szívünkbe. A folytonosság a nézőinknek – és nekünk is, akik létrehozzuk – mindez biztonságot ad. Jó tudni, hogy tíz éve ugyanazok a csillagok vannak az égen, amikor nyaranta belekezdünk, és akkor is, amikor bezárjuk a kapukat szeptember elején.”

A Veres 1 Színház nyári fesztiválját június 21-én a rocklegenda, Charlie koncertje nyitja, júliusban pedig Geszti Péter tér majd vissza a Mézesvölgybe. Több különleges zenei produkció is színesíti a palettát: a nosztalgia jegyében hozza Nagy Sándor színész saját produkcióját, a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál gálát, és Feke Pál szervezésében érkezik az István, a király rockopera – koncertszerű előadásban. A fesztivál zárásaként a tavalyi hatalmas siker után visszatér a Nem rongyos élet című prózai-operett est, méghozzá „újravarrva”. A műfaj legnagyobb sztárjai – kiegészülve a prózai színjátszás számos népszerű előadójával – idén is húzzák majd kivilágos kivirradtig. Oszvald Marika ezen a nyáron sem hiányozhat, de a jubileum alkalmából további meglepetés-fellépők csatlakoznak a produkcióhoz.

A koncertek és zenés estek mellett nyolc színház – az Orlai Produkció, a József Attila Színház, a veszprémi Pannon Várszínház, a Játékszín, a Turay Ida Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Veres 1 Színház – előadásai vendégeskednek a szabadtéri, nagyszínpadon. Érkezik A Pál utcai fiúk, a Túl a Maszat-hegyen, a Dzsungel könyve, a Francia rúdugrás, a Rém rendes vendég, a Muzsika hangja és az Orlai Produkció legfrissebb bemutatója, egy legendás tévésorozat színpadi adaptációja, a Csengetett, Mylord. Ebben a nyári évadban sem maradhat el az elmúlt esztendők slágere, a Menopauza. Az EgyÉletem produkció sorozatából pedig ez alkalommal Csuja Imre hozza el életének történetét, stand-up változatban.

A csillagos ég alá költözik a Veres 1 Színház repertoárjából a Pletykafészek, a Padlás, Az Ackroyd-gyilkosság, a Ne most, drágám!, az Amerikai komédia és a Neoton örökzöld, a Szép nyári nap. Ámor itáliai kiruccanásaiból sem lesz hiány: színpadra kerül a minden nyáron búcsúra készülő, aztán a közönség akartából mégis színen maradó Anconai szerelmesek, de most a párdarabjával együtt. Az Anconai szerelmesek a Balatonon című produkció a József Attila Színház vendégjátékában látható majd.

A Mézesvölgyi Nyár 2026. június 21-étől augusztus 29-ig sok ezer emlékkel és 25 felejthetetlen estével várja a közönséget!

Fotó: Mézesvölgyi Nyár - Almási Dániel

[2026.03.20.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
