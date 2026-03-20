Tíz éve a csillagok alatt - Jubileumhoz érkezett a Mézesvölgyi Nyár

Charlie, Geszti Péter, Csuja Imre és Oszvald Marika – István, a királytól és Csengetett, Mylord?-tól a Szécsi Pál-estig – 23 különböző produkcióval, összesen 25 estén át várja nézőit Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiválja, a 10. Mézesvölgyi Nyár Veresegyházon.

Ünneplésre méltó számhoz érkezett az agglomeráció legjelentősebb kulturális eseménye: tizedik alkalommal nyitja meg kapuit a Veres 1 Színház szervezésében megvalósuló Mézesvölgyi Nyár. Az 1900 férőhelyes nézőtér az elmúlt évtizedben egyet jelentett a minőségi nyári kikapcsolódással.

„Egy évtizednyi közösség gyúrta olyanná, amilyen lett: megkerülhetetlen, szerethető, egyedülálló nyári fesztivállá – mondja Venyige Sándor igazgató. – Büszke vagyok, hogy tíz éve jelen vagyunk a színházi kínálatban egy ekkora rendezvénnyel. Az évente itt megélt több száz óra persze mérhető stopperrel is, de sokkal inkább a közönségünkkel együtt töltött esték kellemes emlékével. Nem mi költözünk évről évre a Mézesvölgybe, hanem az költözött be észrevétlenül a szívünkbe. A folytonosság a nézőinknek – és nekünk is, akik létrehozzuk – mindez biztonságot ad. Jó tudni, hogy tíz éve ugyanazok a csillagok vannak az égen, amikor nyaranta belekezdünk, és akkor is, amikor bezárjuk a kapukat szeptember elején.”

A Veres 1 Színház nyári fesztiválját június 21-én a rocklegenda, Charlie koncertje nyitja, júliusban pedig Geszti Péter tér majd vissza a Mézesvölgybe. Több különleges zenei produkció is színesíti a palettát: a nosztalgia jegyében hozza Nagy Sándor színész saját produkcióját, a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál gálát, és Feke Pál szervezésében érkezik az István, a király rockopera – koncertszerű előadásban. A fesztivál zárásaként a tavalyi hatalmas siker után visszatér a Nem rongyos élet című prózai-operett est, méghozzá „újravarrva”. A műfaj legnagyobb sztárjai – kiegészülve a prózai színjátszás számos népszerű előadójával – idén is húzzák majd kivilágos kivirradtig. Oszvald Marika ezen a nyáron sem hiányozhat, de a jubileum alkalmából további meglepetés-fellépők csatlakoznak a produkcióhoz.

A koncertek és zenés estek mellett nyolc színház – az Orlai Produkció, a József Attila Színház, a veszprémi Pannon Várszínház, a Játékszín, a Turay Ida Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Veres 1 Színház – előadásai vendégeskednek a szabadtéri, nagyszínpadon. Érkezik A Pál utcai fiúk, a Túl a Maszat-hegyen, a Dzsungel könyve, a Francia rúdugrás, a Rém rendes vendég, a Muzsika hangja és az Orlai Produkció legfrissebb bemutatója, egy legendás tévésorozat színpadi adaptációja, a Csengetett, Mylord. Ebben a nyári évadban sem maradhat el az elmúlt esztendők slágere, a Menopauza. Az EgyÉletem produkció sorozatából pedig ez alkalommal Csuja Imre hozza el életének történetét, stand-up változatban.

A csillagos ég alá költözik a Veres 1 Színház repertoárjából a Pletykafészek, a Padlás, Az Ackroyd-gyilkosság, a Ne most, drágám!, az Amerikai komédia és a Neoton örökzöld, a Szép nyári nap. Ámor itáliai kiruccanásaiból sem lesz hiány: színpadra kerül a minden nyáron búcsúra készülő, aztán a közönség akartából mégis színen maradó Anconai szerelmesek, de most a párdarabjával együtt. Az Anconai szerelmesek a Balatonon című produkció a József Attila Színház vendégjátékában látható majd.

A Mézesvölgyi Nyár 2026. június 21-étől augusztus 29-ig sok ezer emlékkel és 25 felejthetetlen estével várja a közönséget!

Fotó: Mézesvölgyi Nyár - Almási Dániel

[2026.03.20.]